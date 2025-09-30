  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
14°Bratislava

Von der Leyenová prisľúbila dve miliardy eur na drony pre Ukrajinu

  • DNES - 13:01
  • Brusel
Von der Leyenová prisľúbila dve miliardy eur na drony pre Ukrajinu

Európska únia vyčlení miliardy eur na dodávky dronov pre Ukrajinu, oznámila v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje podľa tlačového vyhlásenia EK.

Konkrétne sme sa s Ukrajinou dohodli, že na drony sa teraz vynaložia celkovo dve miliardy eur,“ spresnila von der Leyenová v spoločnom vyhlásení s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Podľa portálu Politico ide o doteraz najkonkrétnejší krok Únie smerujúci k posilneniu bojovej kapacity Kyjeva prostredníctvom bezpilotných systémov.

To umožňuje Ukrajine rozšíriť svoje kapacity a využívať ich naplno, a samozrejme to umožní aj Európskej únii ťažiť z tejto technológie,“ poznamenala von der Leyenová.

Predsedníčka EK zároveň načrtla plán dlhodobej podpory Ukrajiny, ktorý zahŕňa aj „reparačnú pôžičku“ viazanú na zmrazené ruské aktíva v Európe v hodnote 140 miliárd eur.

Pôžička by sa uvoľňovala po tranžiach s podmienkami, pričom časť prostriedkov by bola vyhradená na nákup vojenskej techniky z európskeho priemyslu, doplnila. Podľa Politica jej vyjadrenia nadväzujú na slová nemeckého kancelára Friedricha Merza publikované minulý týždeň v denníku Financial Times.

Von der Leyenová zdôraznila, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil v prípade, že by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív, objasňuje Belga.

Predsedníčka EK chce pre plán získať podporu na stredajšom neformálnom summite lídrov EÚ v Kodani. Politico pripomína, že návrh odmieta Maďarsko, ale aj Belgicko. Väčšina zmrazených aktív – približne 170 miliárd eur – sa nachádza práve v spoločnosti Euroclear v Bruseli. Belgicko zámer odmieta pre obavy z arbitrážnych žalôb a jedného dňa by bolo nútené peniaze vrátiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ podporuje Trumpov plán pre ukončenie vojny v Pásme Gazy

Kremeľ podporuje Trumpov plán pre ukončenie vojny v Pásme Gazy

DNES - 12:41Zahraničné

Rusko v utorok podporilo plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, s ktorým súhlasí aj Izrael.

Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne a izraelská armáda v Pásme Gazy zostane

Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne a izraelská armáda v Pásme Gazy zostane

DNES - 11:03Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že počas pondelkových rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome nesúhlasil s vytvorením Palestínskeho štátu.

Rutte vyzval na silnejšiu ochranu vzdušného priestoru po dronových incidentoch

Rutte vyzval na silnejšiu ochranu vzdušného priestoru po dronových incidentoch

DNES - 10:47Zahraničné

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v utorok vyzval na ďalšie snahy smerujúce k zlepšeniu obrany vzdušného priestoru v Európe.

Von der Leyenová privítala americký mierový plán pre Pásmo Gazy

Von der Leyenová privítala americký mierový plán pre Pásmo Gazy

DNES - 9:32Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok privítala americký plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý v pondelok predstavil prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na SlovákochRevolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detailyAKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP