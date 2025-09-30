  • Články
Cyklista nedobrzdil, odzadu vrazil do auta. Z miesta odišiel s nadávkami

  • DNES - 21:26
  • Brno
Cyklista nedobrzdil, odzadu vrazil do auta. Z miesta odišiel s nadávkami

Polícia po cyklistovi naďalej pátra.

Brnenská polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo ešte v sobotu 27. septembra na Rybnickej ulici v Brne. Ako informoval portál policie.cz, na mieste došlo k zrážke cyklistu s osobným autom.

Vodička osobného auta mala podľa polície zastaviť pred priechodom pre chodcov, kde dávala prednosť prechádzajúcej chodkyni. Cyklista však na situáciu nestihol zareagovať, a tak zo zadnej strany vrazil bicyklom do stojaceho auta.

Hoci muž na bicykli zavinil dopravnú nehodu, na mieste nezostal. „Po strete zdvihol bicykel a žene, ktorá zastavila pred priechodom pre chodcov, aby umožnila chodkyni bezpečné prejdenie vozovky, ešte stihol vynadať. Vzápätí zbabelo ušiel na neznáme miesto,“ priblížila polícia.

Polícia hľadá cyklistu aj chodkyňu

Podľa polície náraz bicykla spôsobil vodičke škodu na vozidle vo výške 40 tisíc korún (1600 eur). Po cyklistovi vyhlásili pátranie a na internete zverejnili upravený záznam z kamery v nabúranom aute.

„Policajti by pred uzatvorením spisového materiálu radi s mužom hovorili. Prihlásiť sa môže na telefónnom čísle 158,“ vyzvala polícia. „Prihlásiť sa môže aj svedkyňa, ktorá prechádza po priechode pre chodcov,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
