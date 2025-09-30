Cyklista nedobrzdil, odzadu vrazil do auta. Z miesta odišiel s nadávkami
- DNES - 21:26
- Brno
Polícia po cyklistovi naďalej pátra.
Brnenská polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo ešte v sobotu 27. septembra na Rybnickej ulici v Brne. Ako informoval portál policie.cz, na mieste došlo k zrážke cyklistu s osobným autom.
Vodička osobného auta mala podľa polície zastaviť pred priechodom pre chodcov, kde dávala prednosť prechádzajúcej chodkyni. Cyklista však na situáciu nestihol zareagovať, a tak zo zadnej strany vrazil bicyklom do stojaceho auta.
Hoci muž na bicykli zavinil dopravnú nehodu, na mieste nezostal. „Po strete zdvihol bicykel a žene, ktorá zastavila pred priechodom pre chodcov, aby umožnila chodkyni bezpečné prejdenie vozovky, ešte stihol vynadať. Vzápätí zbabelo ušiel na neznáme miesto,“ priblížila polícia.
Polícia hľadá cyklistu aj chodkyňu
Podľa polície náraz bicykla spôsobil vodičke škodu na vozidle vo výške 40 tisíc korún (1600 eur). Po cyklistovi vyhlásili pátranie a na internete zverejnili upravený záznam z kamery v nabúranom aute.
„Policajti by pred uzatvorením spisového materiálu radi s mužom hovorili. Prihlásiť sa môže na telefónnom čísle 158,“ vyzvala polícia. „Prihlásiť sa môže aj svedkyňa, ktorá prechádza po priechode pre chodcov,“ dodala.
Trump oznámil dohodu s Pfizerom o znížení cien vybraných liekov v USA
Americký prezident Donald Trump a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla v utorok oznámili dohodu o znížení cien vybraných liekov predávaných v USA.
Pavel: Česko potrebuje vládu, ktorá ho nenechá napospas Rusku
V nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu ide podľa prezidenta ČR Petra Pavla o veľa, a to najmä pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete.
Trump pripúšťa, že v USA dôjde k tzv. shutdownu
Americký prezident Donald Trump v utorok pripustil, že v USA dôjde k čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu, pričom zo zablokovania rokovaní o rozpočte obvinil demokratov.
Rakušan: Česko pred hlasovaním čelí veľkému hybridnému útoku Ruska
Česká republika je v posledných týždňoch vystavená rozsiahlemu hybridnému útoku zo strany Ruska, vyhlásil český minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan na utorkovom tlačovom brífingu.