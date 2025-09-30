Kremeľ podporuje Trumpov plán pre ukončenie vojny v Pásme Gazy
12:41
- Moskva
Rusko v utorok podporilo plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, s ktorým súhlasí aj Izrael.
Na pravidelnom dennom brífingu to povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a TASS.
„Rusko vždy podporuje a víta akékoľvek snahy prezidenta Trumpa zamerané na ukončenie tejto pretrvávajúcej tragédie,“ vysvetlil Peskov. „Samozrejme, chceme, aby sa tento plán realizoval a aby pomohol priviesť udalosti na Blízkom východe k mierovému vyriešeniu,“ uviedol.
Hovorca ruského prezidenta ozrejmil, že Moskva je v kontakte s aktérmi na Blízkom východe a je pripravená prispieť k mierovému urovnaniu konfliktu. Washington ju však v súvislosti so svojím plánom pre ukončenie vojny v Pásme Gazy neoslovil.
Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Do 72 hodín počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Pásmo Gazy by po vojne na základe tohto návrhu spravoval „apolitický palestínsky výbor“, na ktorý by dozerala tzv. „Rada mieru“ na čele s Trumpom.
Podporu Trumpovmu návrhu vyjadrili niektoré svetové mocnosti vrátane moslimských štátov, EÚ, Británie alebo Francúzska. Palestínske militantné hnutie Hamas sa k nemu doposiaľ nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.
