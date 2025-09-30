  • Články
  • DNES - 12:26
  • Bratislava
Prezident sa stretol s Ivanom Fiačanom, riešili situáciu na Ústavnom súde

Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR Ivana Fiačana.

Hlava štátu sa zaujímala o aktuálnu situáciu na ÚS, jeho finančné zabezpečenie, ako aj personálne obsadenie. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Prezident upozornil, že ÚS funguje už dlhšie obdobie v neúplnom počte, pretože sa doposiaľ nepodarilo v parlamente zvoliť kandidátov na funkciu chýbajúceho ústavného sudcu. „Na stretnutí hovorili o vzniknutej situácii a jej vplyve na činnosť a fungovanie ÚS SR. Témou rozhovoru boli tiež nedávno schválené legislatívne zmeny v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a jej dosahom na ÚS SR, ako aj celkove súdnej moci v SR, nezávislosti sudcov či rýchlosť konaní,“ napísala prezidentská kancelária.

Minulotýždňové schválenie novely Ústavy SR nebolo primárnou témou stretnutia. „Prezident SR nerozoberal na stretnutí s predsedom ÚS SR detailne význam tejto zmeny na dianie v spoločnosti,“ upozornili z KP.

Na Ústavnom súde je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident a vymenuje ho za ústavného sudcu. Národná rada SR zatiaľ ani v opakovaných voľbách nezvolila žiadneho kandidáta. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) deklaroval, že voľbu kandidátov vyhlási bezodkladne po tom, ako bude zrejmá politická dohoda a reálna šanca na úspešnú voľbu.

Zdroj: Info.sk, TASR
