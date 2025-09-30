  • Články
Remišová: Slovensku hrozí prepadnutie miliónov eur

  • DNES - 12:04
  • Bratislava
Veronika Remišová chce, aby minister pôdohospodárstva Richard Takáč prišiel do parlamentu vysvetliť využitie eurofondov.

Ministerstvo pôdohospodárstva má do konca tohto roka vyčerpať ešte 440 miliónov eur z programu rozvoja vidieka. Vzhľadom na to, že zostávajú iba tri mesiace, hrozí, že veľká časť z týchto eurofondov nenávratne prepadne. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Už minulý rok som upozorňovala, že pánovi ministrovi (Richardovi Takáčovi, pozn. TASR) prepadlo 216 miliónov eur pre farmárov. Na konci tohto roka môžeme očakávať ďalšie prepadnutie peňazí,“ uviedla Remišová. Je podľa nej nereálne, aby sa do konca decembra stihli projekty uzavrieť a peniaze vyplatiť. Poslankyňa chce, aby minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) prišiel do parlamentu využitie eurofondov vysvetliť.

Remišovej sa zároveň nepáčia zmluvy, ktoré rezort pôdohospodárstva uzatvoril v poslednom čase s právnickými a poradenskými firmami. „Len za posledné mesiace minister Takáč uzavrel zmluvy s právnickými kanceláriami za viac ako pol milióna eur, hoci má plné ministerstvo právnikov,“ povedala Remišová. Dodala, že sa obráti na Najvyšší kontrolný úrad SR, aby preveril efektivitu týchto zmlúv.

Zdroj: Info.sk, TASR
