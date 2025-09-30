Ombudsman kritizuje novelu ústavy, výhrady má k viacerým bodom
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Výhrady má k viacerým jej bodom.
Pojem národná identita je podľa neho vágny a hrozí, že základné ľudské práva nebude môcť chrániť európska legislatíva. TASR o tom v utorok informoval hovorca VOP Branislav Gigac. Ako podotkol, Dobrovodský na problémy s novelou upozornil poslancov Národnej rady (NR) SR ešte v júni.
„Rovnako aj slová ‚základné kultúrno-etické otázky‘ nie sú definované legislatívou ani žiadnymi rozhodnutiami slovenských súdov. Ide o úplne nový právny pojem. Tieto slová sa v posledných rokoch často skloňujú v politickej diskusii v súvislosti s otázkami rodičovstva a rodiny, adopcie detí, spolužitia osôb rovnakého pohlavia či potratov,“ upozornil Dobrovodský.
Schválené zmeny o zvrchovanosti SR v kultúrno-etických otázkach zároveň podľa ombudsmana porušujú i článok 27 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, „podľa ktorého sa štát nemôže dovolávať svojho domáceho práva ako dôvodu neplnenia zmluvy“.
Znenie nových článkov ústavy by zároveň mohlo viesť k nerešpektovaniu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva či Súdneho dvora EÚ. Zároveň môžu byť zákazom pre Ústavný súd SR vykladať základné práva a slobody podľa ústavy vo svetle rozhodnutí týchto európskych súdov.
„Dotknuté základné práva, ako je právo na súkromný a rodinný život, nebude môcť ústavný súd vykladať vo svetle medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva alebo Súdneho dvora Európskej únie. V týchto situáciách bude prípustné len využitie základných práv a slobôd podľa ústavy,“ doplnil ombudsman.
Poslanci parlamentu v piatok 26. septembra schválili vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muža a ženu, aj zákaz surogátneho materstva. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Zásah polície v Handlovej: Mestský úrad uzatvorili
Na mestskom úrade v Handlovej zasahuje polícia.
Prezident sa stretol s Ivanom Fiačanom, riešili situáciu na Ústavnom súde
Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana.
Šimkovičová vysvetlila svoju cestu do USA
Súčasťou programu ministerky kultúry v USA bolo aj stretnutie so zahraničnými Slovákmi.
Požiar na streche paneláku: Ľudí evakuovali
Obyvateľov výškovej budovy evakuovali.