Utorok, 30.9.2025
Šimkovičová vysvetlila svoju cestu do USA

  • DNES - 11:28
  • Bratislava
Súčasťou programu ministerky kultúry v USA bolo aj stretnutie so zahraničnými Slovákmi.

Kancelária prezidenta SR by mala vysvetliť, prečo na palube vládneho špeciálu letel spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim len jeden minister, zatiaľ čo ďalší členovia vlády, ktorí mierili na zahraničnú pracovnú cestu do USA, museli letieť komerčnými linkami. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR. Šéfka rezortu Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zároveň opakovane odmietla medializované informácie o cene leteniek i to, že by cestovala bez toho, aby mala za oceánom pracovnú agendu.

Zúčastnila som sa na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey, už minule som bola jeho súčasťou a som rada, že moja prítomnosť inšpirovala aj ďalších predstaviteľov vrátane pána prezidenta,“ upozornila. Na tlačovej konferencii dodala, že súčasťou jej pracovného programu bolo aj stretnutie s americkými Slovákmi. „Hovorili sme o spolupráci, propagácii slovenskej kultúry, založili sme Klub žien, ktorého som prevzala patronát,“ uviedla. Na otázku, či využila cestu aj na stretnutie so svojou dcérou, odpovedala, že program, ktorý si platila „zo svojho vrecka“, je jej osobnou záležitosťou.

Kritizovala zároveň medializované informácie o výške ceny leteniek, ktoré sa podľa nej nezakladajú na pravde. Zdôraznila, že do USA leteli za rezort kultúry v minimálnom personálnom režime, aby tak šetrili financie.

Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala doplnil, že rezort kultúry je v prípade míňania prostriedkov na zahraničné pracovné cesty „na chvoste“ ústredných orgánov štátnej správy. Ministerstvo podľa jeho slov nevyužíva na takéto cesty vládny špeciál z dôvodu vysokých nákladov, kritizoval však zároveň efektívnosť využitia vládneho špeciálu v prípade ostatnej cesty prezidenta Pellegriniho do USA. „Bolo by dobré sa pýtať, prečo zo všetkých ministrov, ktorí cestovali do USA v danom čase, bol na palube vládneho špeciálu len jeden, zatiaľ čo iní leteli komerčnými linkami,“ upozornil. Podľa neho v lietadle, ktorým cestovala ministerka Šimkovičová, letel ďalší člen vlády a aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.

Spolu s ministerkou kritizovali zároveň opozíciu a médiá, ktoré sa podľa nich snažia prostredníctvom zavádzajúcich informácií o cenách leteniek a „papalášizme“ ministerky kultúry prekryť aktuálnu kauzu, ktorá sa týka lídra opozície.

Kancelária prezidenta SR v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov MK pripomenula, že hlavným bodom programu prezidenta SR počas cesty v USA bola účasť na Valnom zhromaždení OSN, kde vystúpil vo všeobecnej rozprave a absolvoval množstvo súvisiacich rokovaní vrátane účasti a vystúpenia na Bezpečnostnej rade OSN. „Obsadenie vládneho špeciálu preto zodpovedalo hlavnému cieľu cesty pána prezidenta a vzhľadom na kapacitu lietadla zahŕňalo delegáciu hlavy štátu, delegáciu ministerstva zahraničných vecí a zástupcov médií,“ uviedla prezidentská kancelária. „Ministri, ktorí mali v USA vlastný a časovo inak riešený program a zúčastnili sa len na niektorých podujatiach spolu s pánom prezidentom, riešili dopravu vo svojej vlastnej réžii,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
