Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne a izraelská armáda v Pásme Gazy zostane
- DNES - 11:03
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že počas pondelkových rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome nesúhlasil s vytvorením Palestínskeho štátu.
Vo videu zverejnenom na platforme Telegram v noci na utorok dodal, že izraelská armáda zostane vo väčšine Pásma Gazy. Jeho vyjadrenia prišli len pár hodín po tom, ako Biely dom zverejnil mierový plán pre túto palestínsku enklávu, s ktorým Netanjahu súhlasil, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vôbec nie, a nie je to ani uvedené v dohode. Jedna vec bola jasná: budeme dôrazne odmietať vytvorenie Palestínskeho štátu,“ uviedol Netanjahu vo videu.
„Získame späť všetkých našich rukojemníkov živých a zdravých, zatiaľ čo (izraelská armáda) zostane vo väčšine Pásma Gazy,“ dodal izraelský líder.
Trump sa na tlačovej konferencii v pondelok poďakoval Netanjahuovi za to, že súhlasil s mierovým plánom, a vyjadril nádej, že rovnako sa k tomu postaví aj hnutie Hamas. Militanti sa k návrhu doposiaľ nevyjadrili.
Trumpov 20-bodový plán o ukončení konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas predpokladá, že ak budú obe strany s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť. Rukojemníci zadržiavaní Hamasom majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijmú obe strany, výmenou za stovky Palestínčanov v izraelských väzniciach.
Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Návrh predpokladá proces demilitarizácie Pásma Gazy. Členovia Hamasu, ktorí sa rozhodnú odovzdať zbrane a zaviažu sa k mierovému spolunažívaniu, budú môcť zostať v Gaze. Tým, ktorí budú chcieť odísť, bude poskytnutý bezpečný prechod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať.
