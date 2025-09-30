Požiar na streche paneláku: Ľudí evakuovali
Obyvateľov výškovej budovy evakuovali.
Hasiči zasahovali v utorok dopoludnia pri požiari na streche výškového bytového domu na ulici Trieda SNP. Informoval o tom na Facebooku portál Bystricoviny.sk.
Na sociálnych sieťach sa medzitým objavilo niekoľko fotografií a videí zachytávajúcich hustý čierny dym stúpajúci zo strechy.
Aktuálne na Trieda SNP 9.Uverejnil používateľ Kristína Hatarová Utorok 30. septembra 2025
"Na mieste zasahovali hasiči a ďalšie záchranné zložky, ktoré okrem hasenia požiaru museli zabezpečiť evakuáciu obyvateľov postihnutej bytovky," informoval portál Bystricoviny.sk, podľa ktorého nedošlo k žiadnym zraneniam.
Situáciu sa podarilo stabilizovať.
