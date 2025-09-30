  • Články
Utorok, 30.9.2025
V Dúbravke vybuchol v noci bankomat

  • DNES - 10:49
  • Bratislava
V bratislavskej Dúbravke v obchodnom dome na Saratovskej ulici vybuchol v noci bankomat. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.

Z dôvodu nočného incidentu (odpálenie bankomatu) bude dnes, v utorok 30. septembra, časť obchodného domu otvorená najskôr po 12.00 h,“ uviedla bratislavská mestská časť Dúbravka.

Polícia prijala informáciu o poškodení bankomatu krátko pred 5.00 h. Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil vstupné dvere do nákupného centra a poškodil tam voľne stojaci bankomat, potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Vecou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ doplnil Szeiff.

Zdroj: Info.sk, TASR
