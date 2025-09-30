Rutte vyzval na silnejšiu ochranu vzdušného priestoru po dronových incidentoch
- DNES - 10:47
- Brusel
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v utorok vyzval na ďalšie snahy smerujúce k zlepšeniu obrany vzdušného priestoru v Európe.
Reagoval tak na nedávnu sériu incidentov s ruskými dronmi a stíhačkami, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Musíme udržať naše nebo bezpečné,“ vyhlásil Rutte spolu s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou pred stretnutím s eurokomisármi.
Rutte pripomenul incidenty z predošlých týždňov, keď tri ruské stíhačky MiG-31 vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru a viacero ruských dronov preniklo do poľského vzdušného priestoru. Opakované prelety dronov v Dánsku zas výrazne narušili miestnu leteckú dopravu.
„V Dánsku stále zisťujeme, kto za tým stojí, ale v prípade Poľska a Estónska je jasné, že ide o Rusov. Naďalej zisťujeme, či išlo o zámer, alebo nie. Aj keď by to nebolo úmyselné, je to ľahkovážne a neprijateľné,“ zdôraznil šéf NATO.
Podporil myšlienku vytvorenia takzvaného „múru proti dronom“ na ochranu európskeho vzdušného priestoru a označil ju za „včasnú a nevyhnutnú“. Poukázal na neefektívnosť súčasného systému. „Nemôžeme míňať milióny eur alebo dolárov na rakety, aby sme zničili drony, ktoré stoja len pár tisíc dolárov,“ poznamenal.
Iniciatíva protidronovej ochrany, presadzovaná von der Leyenovou, bude pravdepodobne predmetom diskusií medzi lídrami Európskej únie na stredajšom neformálnom summite v dánskej Kodani.
Šéfka EK prisľúbila „okamžité kroky“ na vytvorenie protidronovej ochrany na východnom krídle NATO. „Európa musí reagovať silne a jednotne na ruské vpády dronov na našich hraniciach,“ dodala.
