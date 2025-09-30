  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
13°Bratislava

Rutte vyzval na silnejšiu ochranu vzdušného priestoru po dronových incidentoch

  • DNES - 10:47
  • Brusel
Rutte vyzval na silnejšiu ochranu vzdušného priestoru po dronových incidentoch

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v utorok vyzval na ďalšie snahy smerujúce k zlepšeniu obrany vzdušného priestoru v Európe.

Reagoval tak na nedávnu sériu incidentov s ruskými dronmi a stíhačkami, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Musíme udržať naše nebo bezpečné,“ vyhlásil Rutte spolu s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou pred stretnutím s eurokomisármi.

Rutte pripomenul incidenty z predošlých týždňov, keď tri ruské stíhačky MiG-31 vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru a viacero ruských dronov preniklo do poľského vzdušného priestoru. Opakované prelety dronov v Dánsku zas výrazne narušili miestnu leteckú dopravu.

V Dánsku stále zisťujeme, kto za tým stojí, ale v prípade Poľska a Estónska je jasné, že ide o Rusov. Naďalej zisťujeme, či išlo o zámer, alebo nie. Aj keď by to nebolo úmyselné, je to ľahkovážne a neprijateľné,“ zdôraznil šéf NATO.

Podporil myšlienku vytvorenia takzvaného „múru proti dronom“ na ochranu európskeho vzdušného priestoru a označil ju za „včasnú a nevyhnutnú“. Poukázal na neefektívnosť súčasného systému. „Nemôžeme míňať milióny eur alebo dolárov na rakety, aby sme zničili drony, ktoré stoja len pár tisíc dolárov,“ poznamenal.

Iniciatíva protidronovej ochrany, presadzovaná von der Leyenovou, bude pravdepodobne predmetom diskusií medzi lídrami Európskej únie na stredajšom neformálnom summite v dánskej Kodani.

Šéfka EK prisľúbila „okamžité kroky“ na vytvorenie protidronovej ochrany na východnom krídle NATO. „Európa musí reagovať silne a jednotne na ruské vpády dronov na našich hraniciach,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne a izraelská armáda v Pásme Gazy zostane

Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne a izraelská armáda v Pásme Gazy zostane

DNES - 11:03Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že počas pondelkových rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome nesúhlasil s vytvorením Palestínskeho štátu.

Von der Leyenová privítala americký mierový plán pre Pásmo Gazy

Von der Leyenová privítala americký mierový plán pre Pásmo Gazy

DNES - 9:32Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok privítala americký plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý v pondelok predstavil prezident Donald Trump.

Merz: Svet prechádza zásadnými zmenami, už nie sme v mieri

Merz: Svet prechádza zásadnými zmenami, už nie sme v mieri

DNES - 7:43Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok uviedol, že svet prechádza zásadnými zmenami. „Nie sme vo vojne, ale nie sme už ani v mieri,“ upozornil.

Sudca pozastavil plán Trumpovej administratívy zrušiť stovky pozícií v USAGM

Sudca pozastavil plán Trumpovej administratívy zrušiť stovky pozícií v USAGM

DNES - 6:08Zahraničné

Rozhodnutie sudcu však zachováva súčasný stav v agentúre.

Vosveteit.sk
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP