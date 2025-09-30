  • Články
Prieskum: Slováci dôverujú plynu, na radikálne zmeny vykurovania nemajú úspory

  • DNES - 10:11
  • Bratislave
Viac ako 60 % slovenských domácností v rodinných domoch vykuruje zemným plynom.

Ľudia častejšie zostávajú verní existujúcemu spôsobu vykurovania. Výber inej možnosti významne ovplyvňujú finančné možnosti domácností. Len 8 % domácností by bolo ochotných investovať do tepelného čerpadla aj bez štátnej dotácie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a spoločnosť SPP - distribúcia.

Prieskum potvrdzuje, že slovenské domácnosti zvažujú svoje možnosti racionálne. Plyn si dlhodobo udržiava dôveru vďaka rokmi overenej efektivite, vybudovanej infraštruktúre a vyváženému pomeru nákladov a komfortu,“ uviedla Miroslava Schneider, hovorkyňa spoločnosti SPP - distribúcia.

Inštalácia tepelného čerpadla si vyžaduje investíciu 8000 až 16.000 eur, čo je pre väčšinu slovenských domácností nedosiahnuteľné bez pomoci štátu. Asi 62 % opýtaných domácností deklaruje, že nemá žiadnu finančnú rezervu alebo ju má najviac do výšky 5000 eur. Iba 17 % oslovených domácností disponuje podľa prieskumu úsporami nad 10.000 eur, 52 % oslovených domácností má pritom čistý príjem do

2000 eur mesačne.

Z prieskumu nepochybne vyplýva, že na Slovensku musíme v prípade dekarbonizácie individuálneho vykurovania zvoliť evolučný prístup, ktorý čo najmenej zaťaží rozpočty dotknutých domácností a tiež finančné zdroje štátu. Analýzy potvrdzujú, že najväčšiu hodnotu za peniaze v tomto sektore prináša podpora výmen starších plynových kotlov za nové kondenzačné, prípadne spojená s podporou čiastočnej obnovy rodinných domov,“ uviedol Jerguš Vopálenský, expert SPNZ.

Slovensko má jednu z najhustejších plynárenských sietí v EÚ, zemný plyn je dostupný v 77 % obcí a pre 94 % obyvateľstva. Na celkových emisiách skleníkových plynov Slovenska sa individuálne vykurovanie zemným plynom podieľa iba necelými 7 %, čo je násobne menej v porovnaní s priemyselnou výrobou alebo dopravou.

Z hľadiska energetickej bezpečnosti aj hospodárskej stability má zemný plyn pre Slovensko strategický význam. V zimných mesiacoch, keď spotreba energií prudko rastie, plyn dokáže okamžite pokryť zvýšený dopyt po energii. Distribučná sieť zemného plynu navyše umožňuje postupnú transformáciu a integráciu obnoviteľných plynov bez nárazových investícií. Existujúca sieť SPP - distribúcie je už dnes kompatibilná s biometánom a certifikovaná na distribúciu zmesi zemného plynu a vodíka - do 10 % v miestnej a do 5 % vo vysokotlakovej sieti.

Prieskum pre SPNZ a spoločnosť SPP - distribúcia realizovala prieskumná agentúra Ipsos na vzorke 1050 respondentov žijúcich v rodinných domoch vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Zber dát sa realizoval od 30. júna do 2. júla. Spoločnosť SPP - distribúcia je členom SPNZ.

Zdroj: Info.sk, TASR
