Prieskum: Slováci dôverujú plynu, na radikálne zmeny vykurovania nemajú úspory
- DNES - 10:11
- Bratislave
Viac ako 60 % slovenských domácností v rodinných domoch vykuruje zemným plynom.
Ľudia častejšie zostávajú verní existujúcemu spôsobu vykurovania. Výber inej možnosti významne ovplyvňujú finančné možnosti domácností. Len 8 % domácností by bolo ochotných investovať do tepelného čerpadla aj bez štátnej dotácie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a spoločnosť SPP - distribúcia.
„Prieskum potvrdzuje, že slovenské domácnosti zvažujú svoje možnosti racionálne. Plyn si dlhodobo udržiava dôveru vďaka rokmi overenej efektivite, vybudovanej infraštruktúre a vyváženému pomeru nákladov a komfortu,“ uviedla Miroslava Schneider, hovorkyňa spoločnosti SPP - distribúcia.
Inštalácia tepelného čerpadla si vyžaduje investíciu 8000 až 16.000 eur, čo je pre väčšinu slovenských domácností nedosiahnuteľné bez pomoci štátu. Asi 62 % opýtaných domácností deklaruje, že nemá žiadnu finančnú rezervu alebo ju má najviac do výšky 5000 eur. Iba 17 % oslovených domácností disponuje podľa prieskumu úsporami nad 10.000 eur, 52 % oslovených domácností má pritom čistý príjem do
2000 eur mesačne.
„Z prieskumu nepochybne vyplýva, že na Slovensku musíme v prípade dekarbonizácie individuálneho vykurovania zvoliť evolučný prístup, ktorý čo najmenej zaťaží rozpočty dotknutých domácností a tiež finančné zdroje štátu. Analýzy potvrdzujú, že najväčšiu hodnotu za peniaze v tomto sektore prináša podpora výmen starších plynových kotlov za nové kondenzačné, prípadne spojená s podporou čiastočnej obnovy rodinných domov,“ uviedol Jerguš Vopálenský, expert SPNZ.
Slovensko má jednu z najhustejších plynárenských sietí v EÚ, zemný plyn je dostupný v 77 % obcí a pre 94 % obyvateľstva. Na celkových emisiách skleníkových plynov Slovenska sa individuálne vykurovanie zemným plynom podieľa iba necelými 7 %, čo je násobne menej v porovnaní s priemyselnou výrobou alebo dopravou.
Z hľadiska energetickej bezpečnosti aj hospodárskej stability má zemný plyn pre Slovensko strategický význam. V zimných mesiacoch, keď spotreba energií prudko rastie, plyn dokáže okamžite pokryť zvýšený dopyt po energii. Distribučná sieť zemného plynu navyše umožňuje postupnú transformáciu a integráciu obnoviteľných plynov bez nárazových investícií. Existujúca sieť SPP - distribúcie je už dnes kompatibilná s biometánom a certifikovaná na distribúciu zmesi zemného plynu a vodíka - do 10 % v miestnej a do 5 % vo vysokotlakovej sieti.
Prieskum pre SPNZ a spoločnosť SPP - distribúcia realizovala prieskumná agentúra Ipsos na vzorke 1050 respondentov žijúcich v rodinných domoch vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Zber dát sa realizoval od 30. júna do 2. júla. Spoločnosť SPP - distribúcia je členom SPNZ.
Zamestnávatelia vyzvali prezidenta, aby vrátil konsolidačný balík do parlamentu
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požiadali prezidenta, aby nepodpísal návrh zákona na konsolidáciu verejných financií a vrátil ho späť do parlamentu na riadne prerokovanie.
Trump oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva.
Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť
Slovensko chce zohrávať rovnocennú úlohu pri dotváraní podoby budúceho fondu Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť ako ostatné členské štáty EÚ.
Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že uvalí stopercentné dovozné clá na všetky filmy vyrábané v zahraničí. Zopakoval tak varovania spred štyroch mesiacov.