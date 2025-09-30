Tragické ráno na železnici: Muž zomrel po zrážke s vlakom
Muž pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Bratislavská železničná polícia vyšetruje nehodu, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na Facebooku.
Podľa nej na mieste osobný vlak zrazil 46-ročného muža, ktorý zraneniam hneď podľahol. Príčinu a okolnosti nehody naďalej vyšetrujú.
"Zo strany povereného príslušníka odboru železničnej polície bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia," uviedla polícia.
Požiar na streche paneláku: Ľudí evakuovali
Obyvateľov výškovej budovy evakuovali.
V Dúbravke vybuchol v noci bankomat
V bratislavskej Dúbravke v obchodnom dome na Saratovskej ulici vybuchol v noci bankomat. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.
Zelená väčšina: Dva roky pôsobenia Tarabu priniesli úpadok v ochrane prírody
Dva roky pôsobenia Tomáša Tarabu priniesli úpadok v ochrane prírody, chaos v legislatíve, znevažovanie odborníkov a verejnosti či oslabenie inštitúcií. Skonštatovala to iniciatíva Zelená väčšina.
Tragédia na Orave: Do studne spadol človek
Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť.