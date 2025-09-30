Zelená väčšina: Dva roky pôsobenia Tarabu priniesli úpadok v ochrane prírody
Dva roky pôsobenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) priniesli úpadok v ochrane prírody, chaos v legislatíve, znevažovanie odborníkov a verejnosti či oslabenie inštitúcií. Skonštatovala to iniciatíva Zelená väčšina.
Poukázala tiež na to, že sa spochybňuje klimatická kríza a nevyužíva sa potenciál európskych reforiem a financovania.
Ministerstvo životného prostredia sa podľa environmentalistov stalo symbolom legislatívneho chaosu. Pripomenuli, že zákon o ochrane prírody niekoľkokrát novelizovali a zasahovali aj do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). „Žiadnemu ministrovi sa zatiaľ nepodarilo dostať envirorezort do takej krízy odbornosti ako súčasnému. Tomáš Taraba otvorene a pravidelne vystupuje proti ochrane životného prostredia a navrhuje škodlivé činnosti či projekty. Papalášizmus štátneho tajomníka, pytliak vo vedení národného parku, podpora ničenia prírody a znečisťujúceho priemyslu a popri tom absolútna neschopnosť pripraviť aspoň jednu zmenu bez problémov,“ povedala Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina. Doplnila, že životné prostredie v tejto vláde nemá svojho ministra.
Taraba podľa environmentalistov spochybňuje potrebu riešenia klimatickej krízy, zľahčuje európske klimatické ciele a blokuje prechod na obnoviteľné zdroje energie (OZE), najmä na veternú energiu. Kritizujú tiež, že minister prichádza s projektami, ako je výstavba spaľovne, vodných diel či prečerpávacej elektrárne Málinec - Čechánky.
„V ochrane životného prostredia a riešení klimatickej krízy sa vieme oprieť o legislatívu Európskej únie a čerpať eurofondy, čo Taraba ignoruje. Mešká so záväzkami najmä v oblasti OZE, biodiverzity, ale aj v odpadovom hospodárstve a aktívne vystupuje proti klimatickým opatreniam. Dva roky sa ministerstvo snaží vykrútiť z práce na záväzkoch z plánu obnovy a odolnosti a ohrozuje financie, ktoré nám majú pomôcť naštartovať zelenú ekonomiku. Aby sme v budúcnosti nečelili vážnym ekonomickým dosahom, musíme intenzívne riešiť klimatické opatrenia, chrániť biodiverzitu a zmeniť systém, akým sme fungovali doteraz,“ uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Zelená väčšina najhoršie hodnotí pôsobenie ministra v oblasti ochrany chránených živočíchov. Poukázali na to, že sa zrušila celoročná ochrana vlka a povolil sa jeho lov, taktiež sa začali zabíjať medvede. Krajina sa tiež podľa iniciatívy nedostatočne venujeme ochrane ohrozeného hlucháňa hôrneho. „Z ministerstva životného prostredia sa stalo ministerstvo poľovníctva, ktoré namiesto účinných preventívnych opatrení podporuje nezmyselné zabíjanie chránených živočíchov, ktoré situáciu nerieši, ale, naopak, zhoršuje,“ tvrdí Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.
Požiar na streche paneláku: Ľudí evakuovali
Obyvateľov výškovej budovy evakuovali.
V Dúbravke vybuchol v noci bankomat
V bratislavskej Dúbravke v obchodnom dome na Saratovskej ulici vybuchol v noci bankomat. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.
Tragické ráno na železnici: Muž zomrel po zrážke s vlakom
Muž pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Tragédia na Orave: Do studne spadol človek
Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť.