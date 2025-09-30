  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
13°Bratislava

Zelená väčšina: Dva roky pôsobenia Tarabu priniesli úpadok v ochrane prírody

  • DNES - 9:54
  • Bratislava
Zelená väčšina: Dva roky pôsobenia Tarabu priniesli úpadok v ochrane prírody

Dva roky pôsobenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) priniesli úpadok v ochrane prírody, chaos v legislatíve, znevažovanie odborníkov a verejnosti či oslabenie inštitúcií. Skonštatovala to iniciatíva Zelená väčšina.

Poukázala tiež na to, že sa spochybňuje klimatická kríza a nevyužíva sa potenciál európskych reforiem a financovania.

Ministerstvo životného prostredia sa podľa environmentalistov stalo symbolom legislatívneho chaosu. Pripomenuli, že zákon o ochrane prírody niekoľkokrát novelizovali a zasahovali aj do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). „Žiadnemu ministrovi sa zatiaľ nepodarilo dostať envirorezort do takej krízy odbornosti ako súčasnému. Tomáš Taraba otvorene a pravidelne vystupuje proti ochrane životného prostredia a navrhuje škodlivé činnosti či projekty. Papalášizmus štátneho tajomníka, pytliak vo vedení národného parku, podpora ničenia prírody a znečisťujúceho priemyslu a popri tom absolútna neschopnosť pripraviť aspoň jednu zmenu bez problémov,“ povedala Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina. Doplnila, že životné prostredie v tejto vláde nemá svojho ministra.

Taraba podľa environmentalistov spochybňuje potrebu riešenia klimatickej krízy, zľahčuje európske klimatické ciele a blokuje prechod na obnoviteľné zdroje energie (OZE), najmä na veternú energiu. Kritizujú tiež, že minister prichádza s projektami, ako je výstavba spaľovne, vodných diel či prečerpávacej elektrárne Málinec - Čechánky.

V ochrane životného prostredia a riešení klimatickej krízy sa vieme oprieť o legislatívu Európskej únie a čerpať eurofondy, čo Taraba ignoruje. Mešká so záväzkami najmä v oblasti OZE, biodiverzity, ale aj v odpadovom hospodárstve a aktívne vystupuje proti klimatickým opatreniam. Dva roky sa ministerstvo snaží vykrútiť z práce na záväzkoch z plánu obnovy a odolnosti a ohrozuje financie, ktoré nám majú pomôcť naštartovať zelenú ekonomiku. Aby sme v budúcnosti nečelili vážnym ekonomickým dosahom, musíme intenzívne riešiť klimatické opatrenia, chrániť biodiverzitu a zmeniť systém, akým sme fungovali doteraz,“ uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície.

Zelená väčšina najhoršie hodnotí pôsobenie ministra v oblasti ochrany chránených živočíchov. Poukázali na to, že sa zrušila celoročná ochrana vlka a povolil sa jeho lov, taktiež sa začali zabíjať medvede. Krajina sa tiež podľa iniciatívy nedostatočne venujeme ochrane ohrozeného hlucháňa hôrneho. „Z ministerstva životného prostredia sa stalo ministerstvo poľovníctva, ktoré namiesto účinných preventívnych opatrení podporuje nezmyselné zabíjanie chránených živočíchov, ktoré situáciu nerieši, ale, naopak, zhoršuje,“ tvrdí Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Požiar na streche paneláku: Ľudí evakuovali

Požiar na streche paneláku: Ľudí evakuovali

DNES - 10:54Domáce

Obyvateľov výškovej budovy evakuovali.

V Dúbravke vybuchol v noci bankomat

V Dúbravke vybuchol v noci bankomat

DNES - 10:49Domáce

V bratislavskej Dúbravke v obchodnom dome na Saratovskej ulici vybuchol v noci bankomat. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.

Tragické ráno na železnici: Muž zomrel po zrážke s vlakom

Tragické ráno na železnici: Muž zomrel po zrážke s vlakom

DNES - 9:56Domáce

Muž pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Tragédia na Orave: Do studne spadol človek

Tragédia na Orave: Do studne spadol človek

DNES - 8:46Domáce

Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť.

Vosveteit.sk
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP