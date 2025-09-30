Von der Leyenová privítala americký mierový plán pre Pásmo Gazy
- DNES - 9:32
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok privítala americký plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý v pondelok predstavil prezident Donald Trump.
Európska únia je podľa predsedníčky pripravená podieľať sa na ňom, napísala to na sociálnej sieti X, informuje TASR.
„Vítame úsilie prezidenta Trumpa ukončiť vojnu v Gaze. Vyzývam všetky strany, aby túto príležitosť využili,“ vyhlásila von der Leyenová. „Bojové operácie by sa mali ukončiť, obyvateľom Gazy by mala byť okamžite poskytnutá humanitárna pomoc a rukojemníci by mali byť okamžite prepustení,“ vyzvala.
Predsedníčka EK zdôraznila, že riešenie palestínsko-izraelského konfliktu by malo byť založené na dvojštátnom riešení, ktoré je podľa nej „jedinou schodnou cestou k spravodlivému a trvalému mieru na Blízkom východe, pri ktorej by izraelský a palestínsky ľud mohol žiť bok po boku v mieri a bezpečí, bez násilia a terorizmu.“
Návrh amerického prezidenta je podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej príležitosťou na trvalý mier a najlepšou šancou na okamžité ukončenie konfliktu. Hamas vyzvala, aby návrh bezodkladne akceptoval.
Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Do 72 hodín počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Pásmo Gazy by po vojne na základe tohto návrhu spravoval „apolitický palestínsky výbor“, na ktorý by dozerala tzv. „Rada mieru“ na čele s Trumpom.
