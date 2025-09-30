Tragédia na Orave: Do studne spadol človek
Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť.
Pohotovostné zložky zasahovali v utorok ráno vo Veličnej, kde do studne spadla osoba. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor Žilinského kraja na Facebooku.
Do 7-metrovej studne naplnenej vodou sa zlanil hasič, ktorý z nej vytiahol osobu. Tá však nejavila známky života.
Privolaný lekár na mieste potvrdil obavy, a u osoby konštatoval smrť.
