  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
Bratislava

Trump oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva

  • DNES - 8:44
  • Washington
Trump oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva

Americký prezident Donald Trump v pondelok (29. 9.) večer oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva.

Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa bude uplatňovať clo vo výške 10 % na rezivo a 25 % na kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a čalúnený drevený nábytok. Clá majú nadobudnúť účinnosť 14. októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Biely dom ďalej oznámil, že clá sa od 1. januára zvýšia na 30 % na čalúnené drevené výrobky a na 50 % na kuchynské a kúpeľňové skrinky dovážané z krajín, ktoré so Spojenými štátmi neuzatvoria obchodné dohody. Clá na výrobky z dreva dovážené z EÚ a Japonska by však nemali presiahnuť 15 %.

Najväčšími vývozcami nábytku do Spojených štátov sú v súčasnosti Vietnam, Kanada, Čína a Mexiko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zamestnávatelia vyzvali prezidenta, aby vrátil konsolidačný balík do parlamentu

Zamestnávatelia vyzvali prezidenta, aby vrátil konsolidačný balík do parlamentu

DNES - 9:35Ekonomické

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požiadali prezidenta, aby nepodpísal návrh zákona na konsolidáciu verejných financií a vrátil ho späť do parlamentu na riadne prerokovanie.

Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť

Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť

VČERA - 19:15Ekonomické

Slovensko chce zohrávať rovnocennú úlohu pri dotváraní podoby budúceho fondu Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť ako ostatné členské štáty EÚ.

Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá

Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá

VČERA - 18:50Ekonomické

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že uvalí stopercentné dovozné clá na všetky filmy vyrábané v zahraničí. Zopakoval tak varovania spred štyroch mesiacov.

PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

VČERA - 10:47Ekonomické

Mikropodnikanie by sa podľa PS malo zdaňovať iba na úrovni troch percent.

Vosveteit.sk
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP