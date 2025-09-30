Trump oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva
- DNES - 8:44
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok (29. 9.) večer oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva.
Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa bude uplatňovať clo vo výške 10 % na rezivo a 25 % na kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a čalúnený drevený nábytok. Clá majú nadobudnúť účinnosť 14. októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Biely dom ďalej oznámil, že clá sa od 1. januára zvýšia na 30 % na čalúnené drevené výrobky a na 50 % na kuchynské a kúpeľňové skrinky dovážané z krajín, ktoré so Spojenými štátmi neuzatvoria obchodné dohody. Clá na výrobky z dreva dovážené z EÚ a Japonska by však nemali presiahnuť 15 %.
Najväčšími vývozcami nábytku do Spojených štátov sú v súčasnosti Vietnam, Kanada, Čína a Mexiko.
Zamestnávatelia vyzvali prezidenta, aby vrátil konsolidačný balík do parlamentu
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požiadali prezidenta, aby nepodpísal návrh zákona na konsolidáciu verejných financií a vrátil ho späť do parlamentu na riadne prerokovanie.
Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť
Slovensko chce zohrávať rovnocennú úlohu pri dotváraní podoby budúceho fondu Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť ako ostatné členské štáty EÚ.
Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že uvalí stopercentné dovozné clá na všetky filmy vyrábané v zahraničí. Zopakoval tak varovania spred štyroch mesiacov.
PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?
Mikropodnikanie by sa podľa PS malo zdaňovať iba na úrovni troch percent.