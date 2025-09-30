Po ceste sa pohyboval medveď, vodiči hlásia kolóny
Na mieste sa tvoria kolóny.
Premávku na ceste medzi Slovenskou Ľupčou a Brusnom skomplikoval medveď. Informoval o tom používateľ facebookovej skupiny Dopravný servis Banskobystrický kraj.
Z fotografie zverejnenej v skupine vyplýva, že medveď sa pohyboval na ceste v blízkosti odbočky na Slovenskú Ľupču. Podľa komentujúcich sa kolóny tvoria v obidvoch smeroch.
