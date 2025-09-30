  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
Bratislava

Po ceste sa pohyboval medveď, vodiči hlásia kolóny

  • DNES - 7:59
  • Slovenská Ľupča
Po ceste sa pohyboval medveď, vodiči hlásia kolóny

Na mieste sa tvoria kolóny.

Premávku na ceste medzi Slovenskou Ľupčou a Brusnom skomplikoval medveď. Informoval o tom používateľ facebookovej skupiny Dopravný servis Banskobystrický kraj.

Z fotografie zverejnenej v skupine vyplýva, že medveď sa pohyboval na ceste v blízkosti odbočky na Slovenskú Ľupču. Podľa komentujúcich sa kolóny tvoria v obidvoch smeroch.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/Dopravný servis Banskobystrický kraj
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obeťou nehody pri Janiciach bolo aj dieťa

Obeťou nehody pri Janiciach bolo aj dieťa

DNES - 7:51Domáce

V havarovanom vozidle sa viezlo niekoľko ľudí vrátane detí.

SHMÚ: Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz

SHMÚ: Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz

VČERA - 21:22Domáce

Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz.

SOI varuje pred nebezpečnou obuvou: Hrozia zlomeniny!

SOI varuje pred nebezpečnou obuvou: Hrozia zlomeniny!

VČERA - 20:29Domáce

Slovenská obchodná inšpekcia nariadila stiahnutie produktu z trhu.

Pri obci Janice sa stala nehoda, vyžiadala si aj obete

Pri obci Janice sa stala nehoda, vyžiadala si aj obete

VČERA - 19:37Domáce

V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí. Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch.

Vosveteit.sk
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP