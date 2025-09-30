Obeťou nehody pri Janiciach bolo aj dieťa
V havarovanom vozidle sa viezlo niekoľko ľudí vrátane detí.
Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok (29. 9.) na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč, si vyžiadala život 22-ročnej ženy a iba ročného dieťaťa. Ďalších päť ľudí vrátane štyroch detí skončilo po nehode v nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K nehode medzi Janicami a Rimavskou Sečou došlo vo večerných hodinách, osobné auto za doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty a havarovalo.
„Vo vozidle sa v čase nehody nachádzalo sedem osôb. Dve osoby, žiaľ, nehodu neprežili. Ide o ženu vo veku 22 rokov a maloleté, iba ročné dieťa. Štyria maloletí spolujazdci vo veku štyri, tri a šesť rokov, niekoľkodňový novorodenec aj vodič vozidla boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocníc,“ uviedla Kováčiková.
Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.
