Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
Bratislava

Sudca pozastavil plán Trumpovej administratívy zrušiť stovky pozícií v USAGM

  • DNES - 6:08
  • Washington
Rozhodnutie sudcu však zachováva súčasný stav v agentúre.

Sudca federálneho súdu vo Washingtone súhlasil v pondelok s dočasným pozastavením plánu administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa na zrušenie stoviek pracovných miest v Agentúre Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá dohliada na Hlas Ameriky, vládou financovaného vysielateľa založeného na boj proti nacistickej propagande ešte počas druhej svetovej vojny. TASR informuje podľa správy agentúry AP.

Sudca Royce Lamberth rozhodol, že USAGM nemôže s platnosťou od utorka zrealizovať zníženie počtu zamestnancov a zrušiť tak 532 pracovných miest pre štátnych zamestnancov na plný úväzok. Títo pracovníci predstavujú prevažnú väčšinu jej zostávajúcich zamestnancov, pripomína AP.

Kari Lakeová, poverená generálna riaditeľka USAGM, koncom augusta oznámila, že znižovanie počtu pracovných miest nadobudne účinnosť v utorok 30. septembra. Rozhodnutie sudcu však zachováva súčasný stav v agentúre dovtedy, kým nerozhodne o návrhu žalobcov na zablokovanie tohto zredukovania počtu zamestnancov.

Ten istý sudca Lamberth predtým rozhodol, že Trumpova republikánska administratíva musí obnoviť programy Hlasu Ameriky na úroveň zodpovedajúcu jej zákonnému mandátu „slúžiť ako konzistentne spoľahlivý a autoritatívny zdroj správ“. Taktiež zabránil Lakeovej v odvolaní Michaela Abramowitza z funkcie riaditeľa Hlasu Ameriky, dodáva AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
