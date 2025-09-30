  • Články
Zelenskyj: Ukrajina získala späť vyše 170 štvorcových kilometrov svojho územia

  • DNES - 6:06
  • Kyjev
Zelenskyj: Ukrajina získala späť vyše 170 štvorcových kilometrov svojho územia

Ruské jednotky v rámci operácie ukrajinskej armády prišli podľa Zelenského o dovedna 3200 svojich vojakov.

Ukrajina v rámci predchádzajúcich protiofenzív opätovne dobyla viac než 170 kilometrov štvorcových svojho územia v blízkosti mesta Dopropilľa na východe krajiny, uviedol v noci na utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Naše sily oslobodili viac než 174 štvorcových kilometrov od začiatku operácie a vyše 194 štvorcových kilometrov bolo vyčistených od ruských sabotážnych skupín,“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve.

Ako dodal, ruské jednotky v rámci tejto operácie ukrajinskej armády prišli podľa jeho slov o dovedna 3200 svojich vojakov.

Zelenskyj zároveň pripustil, že ukrajinské jednotky čelia ťažkým podmienkam pozdĺž niekoľkých úsekov frontu vrátane územia blízko mesta Kupiansk v pohraničnej Charkovskej oblasti, ako aj v okresoch medzi mestami Doneck a Dnepropetrovsk.

Začiatkom augusta ruské sily nečakane prelomili frontovú líniu východne od mesta Dobropilľa a postúpili takmer o 20 kilometrov, pripomína DPA. Po nasadení ukrajinských záloh boli čiastočne zatlačené späť.

Ukrajinskí vojenskí analytici však vykresľujú menej optimistický obraz než vláda v Kyjeve, konštatuje nemecká agentúra, ktorá zároveň pripomína, že Ukrajina sa bráni proti ruskej vojenskej invázii už viac ako tri a pol roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
