Gaza: Hamas Trumpov mierový plán ešte nedostal, tvrdí predstaviteľ hnutia
- DNES - 22:09
- Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok večer oznámilo, že doposiaľ nedostalo mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, informuje AFP.
„Nedostali sme Trumpov návrh. Preštudujeme si ho a odpovieme, hneď, ako ho dostaneme,“ uviedol predstaviteľ Hamasu pod podmienkou anonymity, pretože nebol oprávnený sa o tejto záležitosti verejne vyjadrovať.
Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Trumpom.
Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť.
Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy.
