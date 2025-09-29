  • Články
Pondelok, 29.9.2025
Bratislava

UNESCO sprístupňuje virtuálne múzeum, v ktorom vystavuje ukradnuté artefakty

  • Paríž
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v pondelok oznámila spustenie virtuálneho múzea, v ktorom sa predstavujú stovky ukradnutých artefaktov. UNESCO chce takto upozorniť na obchodovanie s kultúrnym dedičstvom, informovala agentúra AFP.

Medzi takmer 250 vystavenými predmetmi na novej interaktívnej platforme UNESCO sú zambijská rituálna maska, prívesok zo starovekého sýrskeho mesta Palmýra i maľba švédskeho umelca Andersa Zorna. Ide pritom len o zlomok z približne 57.000 artefaktov, ktoré podľa odhadov medzinárodnej policajnej organizácie Interpol kolujú na čiernom trhu.

Online priestor, ktorý navrhol renomovaný architekt pôvodom z Burkiny Faso Diébédo Francis Kéré, umožňuje návštevníkom skúmať ukradnuté objekty a prostredníctvom sprievodných príbehov, svedectiev a fotografií spoznať ich pôvod a účel.

Každý ukradnutý predmet odnáša so sebou časť identity, pamäti a know-how komunity, z ktorej pochádza,“ uviedla vedúca jednotky UNESCO pre boj proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom Sunna Altnoderová.

Počiatočná zbierka predmetov sa bude rozširovať po digitalizácii ďalších ukradnutých artefaktov do podoby 3D modelov.

Ako uviedla Altnoderová, cieľom je, aby múzeum jedného dňa zaniklo a jeho exponáty boli presunuté do sekcie Návraty a reštitúcie, ktorá bude prezentovať predmety vrátené alebo poslané späť do krajín či komunít pôvodu.

Táto iniciatíva má tiež spojiť sektory zapojené do boja proti obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom. „Potrebujeme sieť – zahŕňajúcu políciu, justíciu, trh s umením, členské štáty, občiansku spoločnosť a komunity –, aby sme porazili inú sieť, ktorá je zločinecká,“ dodala Altnoderová.

Prezentácia virtuálneho múzea sa uskutočnila v pondelok počas Svetovej konferencie o kultúrnej politike a trvalo udržateľnom rozvoji – MONDIACULT 2025 - v Barcelone.

Zdroj: Info.sk, TASR
