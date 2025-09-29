Jesenná údržba auta: na čo nezabudnúť pred chladnejšími mesiacmi
- DNES - 22:05
- Bratislava
Jeseň je pre motoristov obdobím, kedy by mali venovať autu extra pozornosť.
Kolísajúce teploty, dážď, padajúce lístie či prvé ranné mrazy dokážu preveriť nielen zručnosti vodiča, ale aj technický stav vozidla. Ak chcete jazdiť bezpečne a bez problémov, oplatí sa venovať pár hodín preventívnej údržbe.
Kedy sa oplatí investovať do nového auta?
Jesenná údržba dokáže predĺžiť životnosť vozidla, no pri starších autách sa náklady na opravy často sčítajú do tisícov eur. Preto sa oplatí zvážiť, či nie je výhodnejšie investovať do novšieho auta. Riešením môže byť aj auto na splátky, ktoré vodičom ponúka prístup k spoľahlivému vozidlu bez nutnosti vysokej vstupnej investície. Moderné modely navyše prichádzajú s nižšou spotrebou, lepšími bezpečnostnými systémami a zárukou, že vás nenechajú stáť na krajnici počas sychravej jesene.
Pneumatiky: základ bezpečnej jazdy
S klesajúcimi teplotami sa mení aj správanie pneumatík. Letné plášte tvrdnú a strácajú priľnavosť, preto je rozumné prezuť na zimné ešte pred prvými mrazmi. Nezabudnite skontrolovať hĺbku dezénu (minimálne 4 mm) a tlak. Správne nahustené pneumatiky šetria palivo aj znižujú riziko šmyku.
Brzdová kvapalina a brzdy
Brzdy musia fungovať spoľahlivo za každých podmienok. Overte si, kedy bola naposledy menená brzdová kvapalina – mala by sa meniť približne každé 2 roky. Pri kontrole dajte pozor aj na brzdové doštičky a kotúče, ktoré sa na mokrých a šmykľavých cestách opotrebujú rýchlejšie.
Batéria: najčastejší jesenný problém
Slabá batéria je dôvodom, prečo mnoho áut na jeseň a v zime nenaskočí. Ak je staršia ako 4–5 rokov, oplatí sa ju nechať otestovať. Čisté kontakty a dobré dobíjanie znižujú riziko, že zostanete stáť na parkovisku počas chladného rána.
Stierače a ostrekovače
Dážď, blato či prvý sneh – dobrá viditeľnosť je kľúčová. Stierače by mali zotierať hladko a bez šmúh. Do nádržky na ostrekovače nalejte zmes s nemrznúcou prísadou, aby nezamrzla pri prvých mínusových teplotách.
Osvetlenie
Dni sa skracujú a jazda za šera či tmy je čoraz častejšia. Skontrolujte všetky žiarovky, vrátane brzdových svetiel a smeroviek. Ak máte staršie auto, vyčistenie alebo preleštenie plastových svetlometov dokáže výrazne zlepšiť viditeľnosť.
Praktické drobnosti do auta
Nepodceňujte ani maličkosti, ktoré vedia urobiť veľký rozdiel: škrabka na ľad, reflexná vesta, deka či powerbanka pre prípad núdze. Ak cestujete častejšie mimo mesta, hodí sa aj lopatka alebo malé balenie posypovej soli.
