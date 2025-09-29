Biely dom zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, Izrael s ním súhlasí
- DNES - 21:42
- Washington
Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych.
Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. S plánom podľa Trumpa zatiaľ nesúhlasil jedine Hamas, dúfa však, že hnutie sa vyjadrí pozitívne. TASR o tom informuje podľa správ stanice Sky News.
Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť.
Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy.
Izraelské sily sa podľa návrhu stiahnu na dohodnuté pozície, aby sa pripravili na prepustenie rukojemníkov. V tom čase budú pozastavené všetky útoky a tiež zmrazené bojové línie, a to až do splnenia podmienok pre úplné postupné stiahnutie izraelských vojakov.
Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Gazu pod Palestínskou samosprávou. Tá podľa návrhu dokončila reformy a je pripravená Pásmo Gazy spravovať.
Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú nijak podieľať. Infraštruktúra Hamasu - vrátane podzemných tunelov a zariadení na výrobu zbraní - má byť zničená. Návrh predpokladá proces demilitarizácie Pásma Gazy. Členovia Hamasu, ktorí sa rozhodnú odovzdať zbrane a zaviažu sa k mierovému spolunažívaniu, budú môcť zostať v Gaze. Tým, ktorí budú chcieť odísť, bude poskytnutý bezpečný prechod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať.
Trump sa na tlačovej konferencii poďakoval Netanjahuovi za to, že súhlasil s mierovým plánom, a vyjadril nádej, že rovnako sa k tomu postaví aj hnutie Hamas. „Dúfam, že dosiahneme mierovú dohodu, a ak ju Hamas odmietne, čo je stále možné, zostane jediný... Ale mám pocit, že dostaneme kladnú odpoveď,“ dodal americký prezident.
Gaza: Hamas Trumpov mierový plán ešte nedostal, tvrdí predstaviteľ hnutia
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok večer oznámilo, že doposiaľ nedostalo mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy.
UNESCO sprístupňuje virtuálne múzeum, v ktorom vystavuje ukradnuté artefakty
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru v pondelok oznámila spustenie virtuálneho múzea, v ktorom sa predstavujú stovky ukradnutých artefaktov.
Rusko odmietlo obvinenia z ovplyvňovania moldavských volieb ako prejav cynizmu
Rusko v pondelok poprelo obvinenia z pokusu o zasahovanie do parlamentných volieb, ktoré sa v nedeľu konali v Moldavsku a v ktorých vládnuca proeurópska strana získala rozhodujúcu väčšinu.
Pozorovatelia: Voľby v Moldavsku potvrdili odhodlanie občanov brániť demokraciu
Parlamentné voľby v Moldavsku spĺňali podmienky volebnej súťaže a ponúkli voličom jasnú voľbu medzi politickými alternatívami.