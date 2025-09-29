  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
10°Bratislava

Rusko odmietlo obvinenia z ovplyvňovania moldavských volieb ako prejav cynizmu

  • DNES - 21:36
  • Moskva
Rusko odmietlo obvinenia z ovplyvňovania moldavských volieb ako prejav cynizmu

Rusko v pondelok poprelo obvinenia z pokusu o zasahovanie do parlamentných volieb, ktoré sa v nedeľu konali v Moldavsku a v ktorých vládnuca proeurópska strana získala rozhodujúcu väčšinu.

Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej európski politici a úradníci v predvolebnom období otvorene podporovali Stranu akcie a solidarity (PAS) a spájali jej víťazstvo s pokračovaním finančnej pomoci Moldavsku. Ako dodala, šlo o „hrubé finančné vydieranie voličov a zjavné zasahovanie Bruselu do vnútorných záležitostí“ Moldavska.

Zacharovová zároveň kritizovala, že moldavské úrady v rovnakom čase „cynicky obviňovali Rusko“ zo zasahovania do politických procesov v Moldavsku a šírili falošné tvrdenia o údajnej ruskej hrozbe.

Hovorkyňa okrem toho Moldavsko obvinila z hrubého porušenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Kišiňov sa ich podľa nej dopustil, keď odmietol udeliť akreditáciu ruským volebným pozorovateľom.

Priebeh predvolebnej kampane v Moldavsku Zacharovová kritizovala ako „bezprecedentne špinavý a spolitizovaný“, s využitím administratívnych a silových mechanizmov, vydierania a hrozieb. Podľa nej režim odstraňoval konkurentov, obmedzoval médiá a hlasovanie predpokladaných opozičných voličov a šikanoval opozičné strany.

Výsledky volieb v Moldavsku podľa Zacharovovej potvrdili hlboký rozkol v spoločnosti spôsobený „deštruktívnym kurzom“ vedenia krajiny. Poukázala na to, že väčšina poslaneckých kresiel pripadla PAS len vďaka moldavskej diaspóre v západných krajinách. Upozornila, že v niektorých regiónoch Moldavska bol výsledok vládnej PAS „skromný, v Gagauzsku (autonómnej oblasti na juhu Moldavska) dokonca katastrofálny – 3,19 percenta“.

Podľa Zacharovovej by nový parlament a vláda v Moldavsku mali vyvodiť z výsledku volieb patričné závery a nekonať proti záujmom a budúcnosti vlastného národa. Budúcnosť Moldavska podľa nej spočíva vo „vyváženej a rovnoprávnej spolupráci so všetkými krajinami.“ Orientácia Moldavska na NATO a spolupráca s Ukrajinou sú „cestou do neznáma,“ tvrdí hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, Izrael s ním súhlasí

Biely dom zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, Izrael s ním súhlasí

DNES - 21:42Zahraničné

Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych.

Pozorovatelia: Voľby v Moldavsku potvrdili odhodlanie občanov brániť demokraciu

Pozorovatelia: Voľby v Moldavsku potvrdili odhodlanie občanov brániť demokraciu

DNES - 20:51Zahraničné

Parlamentné voľby v Moldavsku spĺňali podmienky volebnej súťaže a ponúkli voličom jasnú voľbu medzi politickými alternatívami.

Netanjahu sa z USA ospravedlnil katarskému premiérovi za útok v Dauhe

Netanjahu sa z USA ospravedlnil katarskému premiérovi za útok v Dauhe

DNES - 20:16Zahraničné

Izraelský premiér sa telefonicky z Bieleho domu, kde ho hostí americký prezident Donald Trump, ospravedlnil svojmu katarskému náprotivku Muhammadovi bin Abdarrahmánovi Ál Sánímu za nedávny útok v Dauhe.

Medveď útočil v centre mesta, napadol muža aj školáka

Medveď útočil v centre mesta, napadol muža aj školáka

DNES - 19:10Zahraničné

Školáka zachránil iba rýchly a odvážny manéver.

Vosveteit.sk
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP