SHMÚ: Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz

Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz.
Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí od utorka (30. 9.) polnoci do 8.00 h vo všetkých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. Rovnako v okresoch Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Sobrance, Rožňava, Košice okolie a Gelnica.
SOI varuje pred nebezpečnou obuvou: Hrozia zlomeniny!
Slovenská obchodná inšpekcia nariadila stiahnutie produktu z trhu.
Pri obci Janice sa stala nehoda, vyžiadala si aj obete
V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí. Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch.
Hnutie Slovensko chce od Krajčího a Krátkeho počuť urýchlené rozhodnutie
Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval poslancov Krajčího a Krátkeho, aby urýchlene oznámili, aké sú ich ďalšie kroky po piatkovom hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a tiež vysvetlili svoje rozhodnutie.
Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce
Na Bratislavskom hrade sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a ministra verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang.