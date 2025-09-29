SHMÚ: Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz

  • Články
Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz.

Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy platí od utorka (30. 9.) polnoci do 8.00 h vo všetkých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. Rovnako v okresoch Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Sobrance, Rožňava, Košice okolie a Gelnica.

Zdroj: Info.sk, TASR
