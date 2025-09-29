  • Články
Pozorovatelia: Voľby v Moldavsku potvrdili odhodlanie občanov brániť demokraciu

  • DNES - 20:51
  • Kišiňov
Parlamentné voľby v Moldavsku spĺňali podmienky volebnej súťaže a ponúkli voličom jasnú voľbu medzi politickými alternatívami.

Volebný proces však poznačili závažné prípady zahraničného zasahovania, nelegálneho financovania, kybernetických útokov a šírenie dezinformácií - najmä z Ruska. Vo svojom vyhlásení to v pondelok uviedli zahraniční pozorovatelia viacerých európskych inštitúcií, ktorí priebeh parlamentných volieb v Moldavsku monitorovali.

Napriek uvedeným javom preukázala podľa pozorovateľov demokracia v Moldavsku odolnosť voči týmto hrozbám. Volebným orgánom v Moldavsku sa voľby podarilo pripraviť profesionálne a transparentne na všetkých úrovniach, čomu prejavili podľa pozorovateľov veľkú dôveru aj voliči.

Vo vyhlásení pozorovateľov sa píše, že pred voľbami i v deň hlasovania volebné orgány čelili kyberútokom a koordinovaným dezinformačným kampaniam. Šírenie manipulujúcich správ prebiehalo cez sociálne siete, trollie farmy a videá generované umelou inteligenciou (AI). Ich cieľom bolo podkopať dôveru voličov a ovplyvniť výsledky volieb.

Napriek tomu, že úsilie rôznych platforiem a štátnych orgánov o zmiernenie týchto hrozieb bolo podľa pozorovateľov nedostatočné, voľby sa uskutočnili v relatívne bezpečnom prostredí.

Tieto voľby ukázali, že ani bezprecedentné zásahy zo zahraničia a koordinované dezinformácie nemôžu zvrátiť európsku orientáciu Moldavska, ktorú potvrdilo už minulý rok,“ uviedol vedúci delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Chris Said.

Vedúca delegácie Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (PZ OBSE) Linnéa Wickmanová zasa zdôraznila potrebu neustálej ostražitosti a silnej ochrany demokratických princípov voči hybridným hrozbám.

Pozorovatelia vo svojom hodnotení ocenili nedávne reformy pri definovaní korupcie vo voľbách v Moldavsku, sprísnenie trestov za tieto činy a úpravu financovania predvolebných kampaní. Súčasne však upozornili, že časté zmeny v zákonoch, najmä krátko pred voľbami, zhoršili ich implementáciu i právnu istotu pre kandidátov i politické strany. Niektoré nové podmienky pre účasť vo voľbách boli nadmerne zaťažujúce alebo nejasné, čo ovplyvnilo snahu kandidátov o nápravu.

Pozorovatelia osobitne pripomenuli rozhodnutie vyhlásiť dve politické strany za nelegitímne, ktoré bolo zverejnené v posledných dňoch kampane. Podľa pozorovateľov tieto skutočnosti obmedzili právo týchto politických subjektov na účinnú nápravu či odvolanie sa.

Priebeh samotného volebného dňa bol hladký a pozitívne hodnotený vo väčšine sledovaných volebných miestností. Personál volebných komisií preukázal vysokú profesionalitu, konštatovali pozorovatelia, pričom vyzdvihli výraznú účasť žien vo volebných komisiách.

Pokiaľ ide o médiá, pozorovatelia zaznamenali početné prípady zastrašovania a obťažovania novinárov. Hoci médiá poskytli kandidátom množstvo príležitostí prezentovať svoje názory, stranícka prezentácia v niektorých médiách a obmedzené analytické správy sťažovali voličom informované rozhodovanie, konštatuje sa v správe pozorovateľov.

Celkovo voľby potvrdili záväzok Moldavska pokračovať v európskej integrácii a vyznávať demokratické princípy, pričom demokracia krajiny preukázala odolnosť aj voči bezprecedentným hrozbám zo zahraničia, zhrnuli pozorovatelia.

Medzinárodná pozorovateľská misia mala celkovo 415 členov z 50 krajín: šlo o pozorovateľov Úradu OSN pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), Parlamentného zhromaždenia OBSE (PZ OBSE), Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) a Európskeho parlamentu (EP).

Zdroj: Info.sk, TASR
