Pri obci Janice sa stala nehoda, vyžiadala si aj obete
V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí vrátane detí.
Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Havarované vozidlo skončilo po nehode mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených informácií sa v aute v čase nehody nachádzalo pravdepodobne sedem ľudí vrátane maloletých detí,“ uviedla polícia. Podotkla, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.
Ako dodala, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela polícia.
Hnutie Slovensko chce od Krajčího a Krátkeho počuť urýchlené rozhodnutie
Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval poslancov Krajčího a Krátkeho, aby urýchlene oznámili, aké sú ich ďalšie kroky po piatkovom hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a tiež vysvetlili svoje rozhodnutie.
Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce
Na Bratislavskom hrade sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a ministra verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang.
Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina úspešne ukončili modernizáciu dvoch špecializovaných lôžkových oddelení.
Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život
Dopravná nehoda na ceste tretej triedy medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta si vyžiadala ľudský život.