Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
12°Bratislava

Pri obci Janice sa stala nehoda, vyžiadala si aj obete

  • DNES - 19:37
  • Bratislava
V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí vrátane detí.

Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Havarované vozidlo skončilo po nehode mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených informácií sa v aute v čase nehody nachádzalo pravdepodobne sedem ľudí vrátane maloletých detí,“ uviedla polícia. Podotkla, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.

Ako dodala, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
