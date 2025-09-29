  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
12°Bratislava

Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť

  • DNES - 19:15
  • Brusel
Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť

Slovensko chce zohrávať rovnocennú úlohu pri dotváraní podoby budúceho fondu Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť ako ostatné členské štáty EÚ. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po zasadnutí pondelňajšej Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.

Saková upozornila, že ministri sa venovali trom hlavným témam - tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť, cieľom zákazu výroby spaľovacích motorov v automobilovom priemysle po roku 2035 a zjednodušovaniu procesov fungovania jednotného trhu EÚ.

Spresnila, že fond pre konkurencieschopnosť by mal mať v budúcom programovacom období rozpočet okolo 450 miliárd eur, pričom súčasné diskusie sa týkajú nastolenia jednotlivých nástrojov tohto fondu.

Apelujeme na to, aby aj menšie štáty a podnikatelia zo Slovenska sa mohli dostať k týmto zdrojom a nemuseli prekonávať zbytočnú administratívnu záťaž,“ vysvetlila. Dodala, že aj menšie krajiny ako Slovensko chcú byť pri nastavovaní pravidiel vyhodnocovania pre tento fond a čerpania jeho zdrojov, čo znamená nebyť na okraji a nebyť odsúdení „na milosť a nemilosť“ väčších krajín.

Chceme, aby už v tých prvých debatách komu ako budú fondy delegované, Slovensko zohrávalo významnú úlohu, aby malo rovnako silné slovo ako ostatní. Aby sa našim podnikateľom neušlo iba nejaké malé percento a aby sa prihliadalo na to, aký potenciál má ekonomika každého členského štátu a nestavať len na počte obyvateľov,“ opísala situáciu.

Debaty v oblasti automobilového priemyslu sa podľa jej slov nesú v znamení toho, že veľké členské štáty a „automobilové mocnosti“ ako Slovensko, apelujú na Európsku komisiu, aby ciele dekarbonizácie pre automobilový priemysel prehodnotila a aby trh samotný rozhodol, či sa uprednostní výroba elektromobilov alebo áut so spaľovacím motorom.

Uvedomujeme si, že výroba elektromobilov je budúcnosť, ale tieto ciele sa musia zreálniť s tým, ako jednotlivé automobilky vedia prejsť na výrobu elektromobilov a či na to budú mať investície,“ odkázala. Ocenila, že sa eurokomisia zaviazala, že do konca tohto roka predloží návrh ako riešiť túto problematiku.

Privítala diskusie o takzvanom „omibuse“, čiže v poradí už šiestom balíku opatrení, ktoré majú zjednodušiť pravidlá a znížiť byrokraciu na jednotnom trhu, čo by mohlo európskym firmám ušetriť 8,6 miliardy eur ročne. Saková však upozornila na prepočty dánskeho predsedníctva v Rade EÚ, podľa ktorých pripravované nariadenia na úrovni Únie môžu zvýšiť záťaž pre podniky do 70 až 80 miliárd eur ročne. To podľa nej znamená, že eurokomisia musí konštruktívnejšie riešiť túto otázku, aby zaistila konkurencieschopnosť EÚ a hlavne, aby prispôsobila lepšie čerpanie eurofondov pre malých a stredných podnikateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá

Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá

DNES - 18:50Ekonomické

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že uvalí stopercentné dovozné clá na všetky filmy vyrábané v zahraničí. Zopakoval tak varovania spred štyroch mesiacov.

PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

DNES - 10:47Ekonomické

Mikropodnikanie by sa podľa PS malo zdaňovať iba na úrovni troch percent.

Zmeny v transakčnej dani: Táto skupina ľudí sa jej vyhne

Zmeny v transakčnej dani: Táto skupina ľudí sa jej vyhne

DNES - 10:41Ekonomické

Pozmeňujúci návrh k novele o dani z finančných transakcií predložila koaličná SNS.

Erik Tomáš: Na nízkopríjmových živnostníkov sa na ministerstve ešte pozrieme

Erik Tomáš: Na nízkopríjmových živnostníkov sa na ministerstve ešte pozrieme

VČERA - 15:02Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ešte pozrie na nízkopríjmových živnostníkov.

Vosveteit.sk
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP