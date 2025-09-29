EK vyjadrila poľutovanie nad tým, že novela ústavy nezohľadňuje jej obavy
- DNES - 19:06
- Bratislava
Európska komisia (EK) vyjadrila poľutovanie nad tým, že prijatá novela Ústavy SR nezohľadňuje jej obavy.
Tie sa týkali najmä toho, ako navrhované zmeny článku sedem súvisia s právom EÚ. Zároveň dodala, že hoci regulácia hmotnoprávnych otázok rodinného práva zostáva výsadou členských štátov, ich vykonávanie by nemalo ohroziť základnú zásadu práva EÚ týkajúcu sa nediskriminácie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla Katarína Touquet Jaremová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
„Pripomeňme si, že právo EÚ má prednosť pred vnútroštátnym právom vrátane vnútroštátnych ústavných ustanovení. Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že prijatý právny text nezohľadňuje obavy, ktoré vyjadrila Komisia. Uskutočnili sa aj konzultácie s Benátskou komisiou, ktorá nedávno vydala stanovisko obsahujúce podobné obavy,“ uviedla Touquet Jaremová. Deklarovala, že EÚ sa zasadzuje za rovnosť, ktorá zahŕňa rozmanitosť, v rámci ktorej môžu byť všetci jej občania sami sebou a žiť bez diskriminácie. „Hoci regulácia hmotnoprávnych otázok rodinného práva zostáva výsadou členských štátov, ich vykonávanie by nemalo ohroziť základnú zásadu práva Únie týkajúcu sa nediskriminácie,“ doplnila.
Ako podotkla, EK berie na vedomie prijatie zmien a doplnení Ústavy SR slovenským parlamentom. „Rozumieme, že ďalší krok je v rukách slovenského prezidenta,“ dodala.
Parlament v piatok (26. 9.) schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
