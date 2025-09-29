  • Články
EK testuje kapacity ropovodu Adria, k sporu Chorvátska a Maďarska sa nevyjadrí

  • DNES - 18:50
  • Záhreb
Európska komisia (EK) sleduje skúšky kapacít chorvátskeho ropovodu Adria, ktorý by mohol zásobovať ropou aj Slovensko a Maďarsko.

K vzájomným obvineniam medzi Záhrebom a Budapešťou sa hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová odmietla vyjadriť, píše TASR podľa správy agentúry Hina.

Hovorkyňa uviedla, že podľa jej posledných informácií pokračujú testy a EK je v neustálom kontakte s členskými štátmi Európskej únie (EÚ). K roztržke medzi Maďarskom a Chorvátskom ohľadom ropovodu sa vyjadriť odmietla.

Agentúra Hina vysvetľuje, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó opakovane obvinil Chorvátsko, že sa na vojne na Ukrajine a súvisiacimi škrtmi v dodávkach energonosičov snaží neúmerne zarobiť. Dodal, že prevádzkovateľ ropovodu Adria - spoločnosť JANAF - nedokáže nepretržite zásobovať Maďarsko požadovaným množstvom ropy.

Firma tieto tvrdenia odmietla a zdôraznila, že ropovod je pripravený vyvážať do Maďarska väčší objem ropy. Nezávislý audit podľa nej potvrdil, že jej ceny sú v súlade s globálnymi štandardmi. Szijjártóve tvrdenia medzičasom odmietol aj premiér Andrej Plenkovič a minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman.

Ak ste častejšie v Moskve ako v Bruseli alebo Záhrebe, strácate morálne právo obviňovať ostatných z toho, že chcú neúmerne zarábať. Všetci členovia EÚ odmietajú financovať ruskú vojnu – je čas, aby Maďarsko urobilo to isté,“ reagoval na sociálnej sieti X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.

Itkonenová uviedla, že eurokomisia monitoruje skúšky kapacít ropovodu, pretože by mohol pomôcť Maďarsku i Slovensku diverzifikovať portfólio dodávok a prestať kupovať ruskú ropu. Hovorkyňa zdôraznila, že EK je pripravená sprostredkovať rokovania medzi členskými štátmi, ktoré by chceli zvýšiť prietok ropy cez chorvátsky ropovod, ale nebude sa vyjadrovať k sporom medzi nimi.

EK v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska do krajín EÚ, a to do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii oznámil, že návrh je v súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.

Aj americký prezident Donald Trump vyzval Maďarsko a Slovensko, aby prestali nakupovať ruskú ropu. Podľa neho ziskami z predaja Moskva financuje svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine.

Americký minister energetiky Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov. Republikánsky senátor Lindsey Graham zas obe krajiny varoval pred dôsledkami v prípade, že budú v nákupoch pokračovať.

Maďarská vláda však tvrdí, že s Trumpom si tieto veci vydiskutovala a americký prezident má pochopenie pre jej argumenty.

Zdroj: Info.sk, TASR
