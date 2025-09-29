  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
12°Bratislava

Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá

  • DNES - 18:50
  • Washington
Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí stopercentné clá

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že uvalí stopercentné dovozné clá na všetky filmy vyrábané v zahraničí. Zopakoval tak varovania spred štyroch mesiacov.

Na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump uviedol, že „Spojeným štátom ich filmový biznis ostatné štáty ukradli“. Vysokými clami v prípade produkcie filmov v zahraničí pohrozil už v máji, pričom vtedy vyhlásil, že „americký filmový priemysel zomiera veľmi rýchlou smrťou, pretože ostatné krajiny ponúkajú všetky možné stimuly, aby odlákali filmárov a štúdiá zo Spojených štátov.“ Podľa Trumpa to „predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť“.

Detaily svojich plánov však nezverejnil. Biely dom na otázku agentúry Reuters, ako mieni administratíva tieto clá implementovať, nereagoval. Vyjadriť sa nechceli ani zástupcovia filmových štúdií ako Warner Bros Discovery či Paramount Skydance.

Analytici upozorňujú, že množstvo filmov sa vyrába v spolupráci s inými krajinami. Navyše, nejde o bežný tovar dovážaný klasickým spôsobom. To znamená, že vláda bude musieť stanoviť spôsob ich ohodnotenia, a či je vôbec možné považovať výrobu filmu za dovoz.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť

Saková: SR chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu EÚ pre konkurencieschopnosť

DNES - 19:15Ekonomické

Slovensko chce zohrávať rovnocennú úlohu pri dotváraní podoby budúceho fondu Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť ako ostatné členské štáty EÚ.

PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

PS navrhuje uzákoniť mikropodnikanie. Čo to znamená?

DNES - 10:47Ekonomické

Mikropodnikanie by sa podľa PS malo zdaňovať iba na úrovni troch percent.

Zmeny v transakčnej dani: Táto skupina ľudí sa jej vyhne

Zmeny v transakčnej dani: Táto skupina ľudí sa jej vyhne

DNES - 10:41Ekonomické

Pozmeňujúci návrh k novele o dani z finančných transakcií predložila koaličná SNS.

Erik Tomáš: Na nízkopríjmových živnostníkov sa na ministerstve ešte pozrieme

Erik Tomáš: Na nízkopríjmových živnostníkov sa na ministerstve ešte pozrieme

VČERA - 15:02Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ešte pozrie na nízkopríjmových živnostníkov.

Vosveteit.sk
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP