Čo o vašom zdraví prezrádza obvod krku?
Aký obvod krku už možno považovať za rizikový pre zdravie?
K najčastejšie používaným metrikám na meranie obezity a štíhlosti, či dokonca celkového zdravia, patrí BMI. Hoci je index telesnej hmotnosti užitočný ako primárny nástroj, nedá sa za každých okolností považovať za spoľahlivý.
Ako pripomína portál IFLScience, BMI meria pomer medzi hmotnosťou a výškou človeka, čím vytvára stupnicu, podľa ktorej sa dá určiť obezita. Problém však nastáva pri takomto meraní športovcov so značnou svalovou hmotou. Tá je totiž ťažká, a tak 100 kilogramový „svalnáč“ sa môže ľahko ocitnúť na hrane „obezity“, čo samozrejme v jeho prípade logicky neplatí.
Vedci preto vyvinuli lepší spôsob, ako zhodnotiť celkové zdravie na základe vonkajších atribútov, a to meraním obvodu krku.
„Výskumy dokazujú, že u ľudí, ktorí majú širší krk v porovnaní so zvyškom tela, hrozí vyššie riziko niekoľkých závažných ochorení,“ uviedli pedagógovia Ahmed Elbediwy a Nadine Wehidaová pre magazín The Conversation.
Obvod krku podľa nich dokáže predpovedať, či pacient bude bojovať s vysokým tlakom, nepravidelným tepom srdca alebo ischemickou chorobou srdca. Niektoré výskumy naznačujú spojitosť aj s cukrovkou a spánkovým apnoe.
Aká veľkosť krku je riziková?
Obvod krku, ktorý sa považuje za zdravý, sa u oboch pohlaví líši. Dlhoročný projekt známy pod názvom Framingham Heart Study uvádza, že vyššiemu riziku ochorení čelia muži s obvodom krku 43 centimetrov a väčším a ženy s obvodom krku 35,5 centimetra a väčším.
Súvislosť medzi širším krkom a nepravidelným tepom je vyššia u pacientov s obezitou, no zároveň presnejšia ako meranie BMI, obvodu pása, výšky a váhy, tvrdia vedci.
Pre ideálne miery vrchnej časti tela je potrebná vyvážená strava a pravidelný pohyb, dodáva IFLScience.
