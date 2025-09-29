  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
14°Bratislava

Hnutie Slovensko chce od Krajčího a Krátkeho počuť urýchlené rozhodnutie

  • DNES - 17:50
  • Bratislava
Hnutie Slovensko chce od Krajčího a Krátkeho počuť urýchlené rozhodnutie

Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval poslancov Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho, aby urýchlene oznámili, aké sú ich ďalšie kroky po piatkovom (26. 9.) hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a tiež vysvetlili svoje rozhodnutie.

Po pondelkovom zasadnutí klubu to novinárom povedal jeho šéf Michal Šipoš. Členovia klubu opakujú, že by sa na mieste Krajčího a Krátkeho vzdali poslaneckého mandátu. Chceli by od nich, aby svoje kroky komunikovali už v utorok (30. 9.).

Na základe rozhodnutia poslaneckého klubu sme sa rozhodli vyzvať kolegov Krátkeho a Krajčího, aby urýchlili svoje rozhodnutie, aby už zajtra mohli komunikovať ľuďom a verejnosti, prečo sa rozhodli hlasovať tak, ako hlasovali a tým pádom sklamali ľudí a voličov nášho hnutia,“ oznámil Šipoš. „Rozhodnutie, ako sa rozhodnú zachovať v situácii, keď v podstate celú verejnosť zaviedli tým hlasovaním,“ odpovedal na otázku, aké rozhodnutie má dvojica poslancov urobiť. „Keď padne ich rozhodnutie, a na to čakáme, potom sa rozhodneme, ako budeme ďalej postupovať,“ dodal Šipoš.

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zopakoval, že ich nechceli hneď vyhodiť z klubu. „Necháme to na ich vlastné rozhodnutie, na ich vlastné svedomie. A nech sa chlapsky postavia pred ľudí a nech prijmú zodpovednosť. Ale nechceme to naťahovať a dnes sme chceli od nich už to stanovisko. Nejako to nebolo možné, tak sme sa rozhodli, že naozaj chceme od nich zajtra chlapské slovo, nech sa postavia pred kamery a nech povedia, aké je ich svedomie, aké je ich rozhodnutie a potom vám k tomu povieme reakciu,“ priblížil Matovič. „Keď povedia, že žiadna zodpovednosť a v pohode, že teda zostanú v poslaneckom klube a nič sa nedeje, však to prebolí, tak to určite teda nie,“ odkázal líder hnutia.

Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer-SD, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. Matovič ešte v piatok povedal, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu.

Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce

Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce

DNES - 17:28Domáce

Na Bratislavskom hrade sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a ministra verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang.

Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia

Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia

DNES - 17:19Domáce

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina úspešne ukončili modernizáciu dvoch špecializovaných lôžkových oddelení.

Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život

Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život

DNES - 14:31Domáce

Dopravná nehoda na ceste tretej triedy medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta si vyžiadala ľudský život.

Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii

Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii

DNES - 13:50Domáce

O aktuálnej politickej situácii má v piatok rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady SR Ján Horecký novinárom v parlamente.

Vosveteit.sk
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP