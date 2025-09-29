  • Články
Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce

Na Bratislavskom hrade sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a ministra verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri vyzdvihli význam bilaterálnej spolupráce a dlhodobo dobré vzťahy medzi oboma krajinami.

„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol minister vnútra SR.

V Slovenskej republike žije významná skupina približne 13-tisíc Vietnamcov, ktorá svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbuje väzby medzi našimi krajinami.

V tejto súvislosti sa zároveň otvára otázka bilaterálnej výmeny informácií. Obaja ministri preto podpísali dokument, ktorým sa začnú ďalšie vyjadnávania na rozšírenie existujúcej dohody o nové oblasti v kriminalisticko-technických činnostiach a v boji proti drogovej kriminalite.

Významnou témou rokovaní bola aj ekonomická spolupráca, ktorá je podľa oboch strán mimoriadne dôležitá. Slovensko vidí v otvorení ázijských trhov veľkú príležitosť pre svoju ekonomiku. Ministri zhodli, že aktuálnou sa stáva aj otázka pracovnej migrácie, avšak v súlade s európskymi pravidlami vstupu a pobytu cudzincov na našom území.

Vietnamská strana na záver prejavila záujem o informácie v rámci pôsobenia Hasičského a záchranného zboru a nasadenia jednotlivých modulov hasenia v zahraničí.

Zdroj: Info.sk, MINV
