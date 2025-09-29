Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce
Na Bratislavskom hrade sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a ministra verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri vyzdvihli význam bilaterálnej spolupráce a dlhodobo dobré vzťahy medzi oboma krajinami.
„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol minister vnútra SR.
V Slovenskej republike žije významná skupina približne 13-tisíc Vietnamcov, ktorá svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbuje väzby medzi našimi krajinami.
V tejto súvislosti sa zároveň otvára otázka bilaterálnej výmeny informácií. Obaja ministri preto podpísali dokument, ktorým sa začnú ďalšie vyjadnávania na rozšírenie existujúcej dohody o nové oblasti v kriminalisticko-technických činnostiach a v boji proti drogovej kriminalite.
Významnou témou rokovaní bola aj ekonomická spolupráca, ktorá je podľa oboch strán mimoriadne dôležitá. Slovensko vidí v otvorení ázijských trhov veľkú príležitosť pre svoju ekonomiku. Ministri zhodli, že aktuálnou sa stáva aj otázka pracovnej migrácie, avšak v súlade s európskymi pravidlami vstupu a pobytu cudzincov na našom území.
Vietnamská strana na záver prejavila záujem o informácie v rámci pôsobenia Hasičského a záchranného zboru a nasadenia jednotlivých modulov hasenia v zahraničí.
Hnutie Slovensko chce od Krajčího a Krátkeho počuť urýchlené rozhodnutie
Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval poslancov Krajčího a Krátkeho, aby urýchlene oznámili, aké sú ich ďalšie kroky po piatkovom hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a tiež vysvetlili svoje rozhodnutie.
Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina úspešne ukončili modernizáciu dvoch špecializovaných lôžkových oddelení.
Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život
Dopravná nehoda na ceste tretej triedy medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta si vyžiadala ľudský život.
Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii
O aktuálnej politickej situácii má v piatok rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady SR Ján Horecký novinárom v parlamente.