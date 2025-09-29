Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina úspešne ukončili modernizáciu dvoch špecializovaných lôžkových oddelení.
Oddelenie psychiatrie a oddelenie otorinolaryngológie nemocnica v pondelok oficiálne otvorila v prítomnosti ministra zdravotníctva Kamila Šaška a podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (obaja Hlas-SD). Informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Oddelenie psychiatrie FNsP Žilina je so 62 lôžkami najväčším psychiatrickým oddelením v Žilinskom kraji. Na oddelení bolo v roku 2024 hospitalizovaných 1039 pacientov. „Modernizácia psychiatrie bola nevyhnutná, a to nielen pre zlepšenie komfortu našich pacientov, ale aj pre vytvorenie lepších pracovných podmienok pre personál,“ uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Kacian.
Rekonštrukcia sa dotkla mužskej i ženskej časti, sanatórnej časti a príjmovej ambulancie. Zásadnými zmenami sú nové bezbariérové priestory, izby s vlastnými sociálnymi zariadeniami a moderné terapeutické miestnosti. Modernizácia psychiatrického oddelenia za takmer 380.000 eur bola financovaná z plánu obnovy. „Investície z plánu obnovy tu priniesli nové priestory a inovatívne riešenia, ktoré už dnes zlepšujú starostlivosť o pacientov a uľahčujú prácu lekárov a zdravotníkov,“ podotkol Kmec.
Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška je modernizácia slovenských nemocníc nesmierne dôležitá tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníkov. „Aj v rámci psychiatrických oddelení chceme vytvárať prostredie, ktoré bude bezpečné, dôstojné a liečivé. Ide o investíciu nielen do budúcnosti nášho zdravotníctva, ale aj do slovenských regiónov,“ poznamenal Šaško.
Z vlastných zdrojov vynovila nemocnica aj oddelenie otorinolaryngológie. „Súčasťou lôžkovej časti oddelenia je po novom sedem izieb, taktiež izba pre detských pacientov. Oddelenie má k dispozícii stacionár, dennú miestnosť, ošetrovňu, izbu lekárov či sesterskú izbu. Obnovu otorinolaryngológie vnímame ako veľký úspech, pretože doposiaľ zdieľala priestory s iným oddelením a chýbalo jej plnohodnotné zázemie,“ uzavrel ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň.
Hnutie Slovensko chce od Krajčího a Krátkeho počuť urýchlené rozhodnutie
Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval poslancov Krajčího a Krátkeho, aby urýchlene oznámili, aké sú ich ďalšie kroky po piatkovom hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a tiež vysvetlili svoje rozhodnutie.
Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu o rozšírení spolupráce
Na Bratislavskom hrade sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a ministra verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang.
Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život
Dopravná nehoda na ceste tretej triedy medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta si vyžiadala ľudský život.
Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii
O aktuálnej politickej situácii má v piatok rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady SR Ján Horecký novinárom v parlamente.