Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia

Zdravie: Žilinská nemocnica komplexne zmodernizovala dve lôžkové oddelenia

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina úspešne ukončili modernizáciu dvoch špecializovaných lôžkových oddelení.

Oddelenie psychiatrie a oddelenie otorinolaryngológie nemocnica v pondelok oficiálne otvorila v prítomnosti ministra zdravotníctva Kamila Šaška a podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (obaja Hlas-SD). Informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.

Oddelenie psychiatrie FNsP Žilina je so 62 lôžkami najväčším psychiatrickým oddelením v Žilinskom kraji. Na oddelení bolo v roku 2024 hospitalizovaných 1039 pacientov. „Modernizácia psychiatrie bola nevyhnutná, a to nielen pre zlepšenie komfortu našich pacientov, ale aj pre vytvorenie lepších pracovných podmienok pre personál,“ uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Kacian.

Rekonštrukcia sa dotkla mužskej i ženskej časti, sanatórnej časti a príjmovej ambulancie. Zásadnými zmenami sú nové bezbariérové priestory, izby s vlastnými sociálnymi zariadeniami a moderné terapeutické miestnosti. Modernizácia psychiatrického oddelenia za takmer 380.000 eur bola financovaná z plánu obnovy. „Investície z plánu obnovy tu priniesli nové priestory a inovatívne riešenia, ktoré už dnes zlepšujú starostlivosť o pacientov a uľahčujú prácu lekárov a zdravotníkov,“ podotkol Kmec.

Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška je modernizácia slovenských nemocníc nesmierne dôležitá tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníkov. „Aj v rámci psychiatrických oddelení chceme vytvárať prostredie, ktoré bude bezpečné, dôstojné a liečivé. Ide o investíciu nielen do budúcnosti nášho zdravotníctva, ale aj do slovenských regiónov,“ poznamenal Šaško.

Z vlastných zdrojov vynovila nemocnica aj oddelenie otorinolaryngológie. „Súčasťou lôžkovej časti oddelenia je po novom sedem izieb, taktiež izba pre detských pacientov. Oddelenie má k dispozícii stacionár, dennú miestnosť, ošetrovňu, izbu lekárov či sesterskú izbu. Obnovu otorinolaryngológie vnímame ako veľký úspech, pretože doposiaľ zdieľala priestory s iným oddelením a chýbalo jej plnohodnotné zázemie,“ uzavrel ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň.

Zdroj: Info.sk, TASR
