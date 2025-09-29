  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
14°Bratislava

Wadephul: Riešenie vojny medzi Izraelom a Hamasom je na dosah

  • DNES - 17:11
  • Varšava
Wadephul: Riešenie vojny medzi Izraelom a Hamasom je na dosah

Riešenie vojny v Pásme Gazy je na dosah, vyhlásil v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul na rokovaní Weimarského trojuholníka vo Varšave.

Šéf nemeckej diplomacie na stretnutí s náprotivkami z Poľska, Francúzska a Ukrajiny vyzval Izrael a palestínsku militantnú skupinu Hamas, aby súhlasili s mierovým plánom, ktorý minulý týždeň predstavil americký prezident Donald Trump zástupcom arabských a moslimských štátov.

Riešenie je na dosah,“ vyhlásil Wadephul. „Vyzývame všetky zúčastnené strany, aby mali teraz odvahu urobiť finálny rozhodujúci krok,“ uviedol.

Vojna v Pásme Gazy sa musí podľa slov nemeckého ministra zahraničných vecí skončiť a Hamas musí prepustiť rukojemníkov. Wadephul tvrdí, že nemecká vláda na tom v uplynulých mesiacoch tvrdo pracovala. „Teraz je čas otvoriť dvere pre dlhotrvajúci mier,“ konštatoval.

Nemecko je podľa DPA presvedčené, že mier nastane len na základe dohodnutého riešenia v podobe dvoch štátov a keď Hamas už nebude vládnuť v Pásme Gazy.

Trump sa má podľa plánu v pondelok v Bielom dome stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Očakáva sa, že mu predstaví spomínaný plán na ukončenie už takmer dva roky trvajúcej vojny v Pásme Gazy, ktorá si dosiaľ vyžiadala najmenej 66.055 obetí.

Šéf Bieleho domu pre portál Axios povedal, že rokovania o tomto pláne sú v záverečných fázach. V nedeľu naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe s vyhlásením, že existuje „skutočná šanca na úspech“. Na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že „všetci sa zhodli na niečom výnimočnom“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maďarská vláda zablokovala niekoľko ukrajinských webových stránok

Maďarská vláda zablokovala niekoľko ukrajinských webových stránok

DNES - 15:56Zahraničné

Maďarská vláda v pondelok zablokovala prístup k niekoľkým ukrajinským spravodajským webovým stránkam na území Maďarska v reakcii na ukrajinskú cenzúru.

V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu

V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu

DNES - 15:35Zahraničné

Rusko oficiálne odstúpilo od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dvoch súvisiacich protokolov.

Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí

Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí

DNES - 14:55Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét o jesennom odvode do armády v roku 2025.

Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku

Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku

DNES - 14:31Zahraničné

Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Poľska sa v pondelok vo Varšave zhodli na potrebe sprísniť sankcie proti Rusku, oznámil šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski.

Vosveteit.sk
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP