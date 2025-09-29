Medveď útočil v centre mesta, napadol muža aj školáka
- DNES - 19:10
- Petropavlovsk-Kamčatskij
Školáka zachránil iba rýchly a odvážny manéver.
V centre ruského mesta Petropavlovsk-Kamčatskij na Kamčatke došlo k útoku medveďa na ľudí. Informuje o tom miestny portál kamchatka.ru, podľa ktorého sa incident odohral v stredu 25. septembra.
Medveď mal najprv napadnúť muža na parkovisku, ktorý sa však pred ním skryl v aute. Podľa jeho slov to však medveďa neodradilo, a tak začal útočiť priamo na dvere auta, na ktorých ostala preliačina.
Medveď mal neskôr v blízkosti ulice Ozernaja napadnúť staršiu ženu. Tento útok sa však skončil tragicky, žena po prevoze do nemocnice zomrela. Podľa lekárov jej medveď poranil hlavu a ruku, obeť mala 84 rokov.
Poslednou obeťou útočiaceho medveďa je 12-ročný školák, ktorý sa s ním stretol cestou do školy. Medveď ho mal podľa kamchatka.ru zachytiť za ruksak, následkom čoho chlapec spadol na zem. Pred ďalším útokom ho zachránilo to, že predstieral, že zomrel.
„Syn šiel cestou do školy na autobusovú zastávku. Ešte pred dverami Vodníka uvidel medveďa, doslova si pozerali do očí. Veľmi sa zľakol, rozbehol sa. Hovoril, že cítil, ako mu niečo dýcha na chrbát. Potom prišiel silný úder do ruksaku na chrbte, chlapec spadol, udrel si hlavu o asfalt a predstieral, že zomrel. To asi skutočne zachránilo môjho chlapca,“ uviedla pre novinárov Ksenia, chlapcova matka.
In Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, a man narrowly escaped a bear attack by jumping into his car, which was badly damaged.— Volcaholic (@volcaholic1) September 25, 2025
The bear later mauled a woman, who has died from her injuries. pic.twitter.com/300Dqzsl3j
Ruské ministerstvo lesov a poľovníctva potvrdilo, že medveďa už zastrelil poľovník. Podľa poľovníkov malo ísť o 10-ročného samca. V meste zároveň kvôli útokom zvieraťa zvýšili počet policajných hliadok.
