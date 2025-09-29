Maďarská vláda zablokovala niekoľko ukrajinských webových stránok
- DNES - 15:56
- Budapešť
Maďarská vláda v pondelok zablokovala prístup k niekoľkým ukrajinským spravodajským webovým stránkam na území Maďarska v reakcii na ukrajinskú cenzúru. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti oznámil, že ide o recipročné opatrenie.
„Ukrajina, ktorá sa snaží vstúpiť do Európskej únie, zablokovala zahraničné spravodajské webové stránky vrátane maďarských, pretože si dovolili kriticky písať o sankčnej politike voči Rusom, o ozbrojenej podpore Ukrajiny, dovolili si vykresľovať Európsku úniu a NATO ako roztrieštené a nie veľmi efektívne organizácie a písali aj o vplyvoch Sorosovej nadácie,“ spresnil Gulyás.
Šéf úradu vlády dodal, že nejde o to, že by „veľa ľudí čítalo Ukrajinskú pravdu alebo by po nej dokonca túžilo“, ale že suverénna krajina musí na neoprávnený útok reagovať primerane.
