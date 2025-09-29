V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu
- DNES - 15:35
- Moskva
Rusko oficiálne odstúpilo od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dvoch súvisiacich protokolov.
Vyplýva to z dekrétu, ktorý v pondelok podpísal prezident Vladimir Putin a ktorý dané dokumenty vyhlasuje za neplatné. Ruské úrady budú v danej oblasti podľa agentúry TASS uplatňovať národnú legislatívu.
Odstúpenie od dohovoru predtým jednomyseľne schválila ruská Štátna duma na návrh vlády premiéra Michaila Mišustina. V dekréte je tento krok odôvodnený tým, že Rada Európy odmietla poskytnúť Rusku zastúpenie vo svojich štatutárnych orgánoch. Rusko bolo z tejto medzinárodnej organizácie vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý Radou Európy v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv tejto organizácie. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách, okrem toho sa zameriava na zlepšenie podmienok pre väzňov.
Magazín Politico napísal, že odstúpenie Moskvy od dohovoru je najmä symbolickým krokom, keďže v Rusku dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa podľa magazínu zhoršila po invázii na Ukrajinu.
Maďarská vláda zablokovala niekoľko ukrajinských webových stránok
Maďarská vláda v pondelok zablokovala prístup k niekoľkým ukrajinským spravodajským webovým stránkam na území Maďarska v reakcii na ukrajinskú cenzúru.
Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí
Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét o jesennom odvode do armády v roku 2025.
Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku
Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Poľska sa v pondelok vo Varšave zhodli na potrebe sprísniť sankcie proti Rusku, oznámil šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski.
Moldavsko žiada lídrov EÚ o odblokovanie prístupového procesu
Moldavská vicepremiérka pripomenula cieľ Kišiňova vstúpiť do Únie do roku 2030.