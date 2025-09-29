  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
17°Bratislava

Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí

  • DNES - 14:55
  • Moskva
Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét o jesennom odvode do armády v roku 2025. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a Interfax.

Od 1. októbra do 31. decembra 2025 sa povolá 135.000 ruských občanov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú v zálohe a podliehajú povinnej vojenskej službe,“ uvádza prezidentský dekrét.

Výnos tiež nariaďuje prepustenie vojakov či námorníkov z aktívnej služby, ak uplynula ich povinná 12-mesačná vojenská služba. Povinnosť vykonať všetky potrebné opatrenia dekrét ukladá ruskej federálnej vláde, regionálnym úradom a komisiám.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu

V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu

DNES - 15:35Zahraničné

Rusko oficiálne odstúpilo od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dvoch súvisiacich protokolov.

Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku

Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku

DNES - 14:31Zahraničné

Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Poľska sa v pondelok vo Varšave zhodli na potrebe sprísniť sankcie proti Rusku, oznámil šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski.

Moldavsko žiada lídrov EÚ o odblokovanie prístupového procesu

Moldavsko žiada lídrov EÚ o odblokovanie prístupového procesu

DNES - 13:12Zahraničné

Moldavská vicepremiérka pripomenula cieľ Kišiňova vstúpiť do Únie do roku 2030.

Zelenskyj: Ukrajina navrhuje partnerom vybudovať spoločný štít vo vzduchu

Zelenskyj: Ukrajina navrhuje partnerom vybudovať spoločný štít vo vzduchu

DNES - 13:07Zahraničné

Ukrajina by chcela spolu so svojimi európskymi partnermi vybudovať spoločný obranný štít vzdušného priestoru na ochranu proti hrozbám z Ruska, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis IIZačiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónuRheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP