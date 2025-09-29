Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí
- DNES - 14:55
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét o jesennom odvode do armády v roku 2025. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a Interfax.
„Od 1. októbra do 31. decembra 2025 sa povolá 135.000 ruských občanov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú v zálohe a podliehajú povinnej vojenskej službe,“ uvádza prezidentský dekrét.
Výnos tiež nariaďuje prepustenie vojakov či námorníkov z aktívnej služby, ak uplynula ich povinná 12-mesačná vojenská služba. Povinnosť vykonať všetky potrebné opatrenia dekrét ukladá ruskej federálnej vláde, regionálnym úradom a komisiám.
V Rusku prestal platiť dohovor proti mučeniu
Rusko oficiálne odstúpilo od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dvoch súvisiacich protokolov.
Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku
Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Poľska sa v pondelok vo Varšave zhodli na potrebe sprísniť sankcie proti Rusku, oznámil šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski.
Moldavsko žiada lídrov EÚ o odblokovanie prístupového procesu
Moldavská vicepremiérka pripomenula cieľ Kišiňova vstúpiť do Únie do roku 2030.
Zelenskyj: Ukrajina navrhuje partnerom vybudovať spoločný štít vo vzduchu
Ukrajina by chcela spolu so svojimi európskymi partnermi vybudovať spoločný obranný štít vzdušného priestoru na ochranu proti hrozbám z Ruska, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.