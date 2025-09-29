  • Články
Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku

  DNES - 14:31
  Varšava
Ministri Weimarského trojuholníka zdôraznili potrebu posilniť sankcie voči Rusku

Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Poľska sa v pondelok vo Varšave zhodli na potrebe sprísniť sankcie proti Rusku, oznámil šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski.

Zhodli sme sa, že prísnejšie sankcie sú kľúčové na obmedzenie ruských (krokov),“ vyhlásil s tým, že je nevyhnutné odstrániť aj všetky medzery, ktoré by mohli byť zneužité v sankčnom systéme.

Na rokovaní Weimarského trojuholníka sa zúčastnili aj jeho nemecký a francúzsky partner Johann Wadephul a Jean-Noël Barrot, ako aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Sikorski po stretnutí upozornil na nedávne ruské provokácie namierené proti Poľsku a pobaltským krajinám, keď došlo k narušeniu ich vzdušného priestoru. Zdôraznil, že diskusia sa sústredila na posilnenie európskej bezpečnosti a hľadanie spôsobov, ako týmto krokom vzdorovať. Poďakoval Berlínu a Parížu za vyslanie stíhačiek na podporu protivzdušnej obrany východného krídla NATO.

Šéf nemeckej diplomacie Wadephul poznamenal, že žiadny členský štát NATO podľa neho nezostane osamotený, ak bude vzdorovať ruskej provokácii v podobe vĺn hybridných útokov.

Poľský minister potvrdil pokračovanie komplexnej podpory pre Ukrajinu v boji proti ruskej agresii. Spomenul aj Moldavsko, ktoré podľa neho čelí ruským hybridným operáciám a v nedeľňajších voľbách opätovne potvrdilo proeurópsku orientáciu vládnucej Strany akcie a solidarity (PAS). Podľa Sikorského si Moldavsko zaslúži jednoznačnú podporu Európy.

Zdroj: Info.sk, TASR
