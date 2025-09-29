  • Články
29.9.2025
Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život

  • DNES - 14:31
  • Trnava/Váhovce
Dopravná nehoda na ceste tretej triedy medzi obcami Váhovce a Kajal v okrese Galanta si vyžiadala ľudský život. Stala sa v nedeľu (28. 9.) podvečer.

Okolnosti a presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených informácií 43-ročný vodič pri prejazde ľavotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. Následkom toho vyšiel mimo vozovku na pravú stranu, kde dostal šmyk, prešiel do protismeru a následne vyšiel do poľa, kde sa vozidlo viackrát prevrátilo. Pri prevrátení vypadol z vozidla spolujazdec,“ priblížila polícia.

Pri nehode sa ťažko zranil 59-ročný ukrajinský spolujazdec, ktorý bol so zraneniami ohrozujúcimi jeho život prevezený do galantskej nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol. „Zranený bol aj vodič ukrajinskej národnosti, ktorý skončil v nemocnici, kde mu bol odobratý biologický materiál s cieľom zistenia alkoholu v organizme vodiča. Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz. Prípad si prevzal vyšetrovateľ,“ doplnili policajti.

Zdroj: Info.sk, TASR
