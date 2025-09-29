  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
16°Bratislava

Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii

  • DNES - 13:50
  • Bratislava
Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii

O aktuálnej politickej situácii má v piatok (3. 10.) rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Horecký (KDH) novinárom v parlamente.

Preberať sa podľa neho má aj minulotýždňové hlasovanie o novele ústavy.

Budeme sa rozprávať o tom, ako vyhodnotíme nejednotné hlasovanie síce nečlenov KDH, ale členov poslaneckého klubu KDH, ktorí sú tiež viazaní uznesením Rady KDH,“ povedal.

Horecký zároveň potvrdil, že s poslancami Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí za zmenu ústavy nehlasovali, zatiaľ o tejto veci nediskutoval. „My sme sa uchádzali o to, aby hlasovali spolu s nami, členmi KDH, za ústavu tak, ako sme predložili pozmeňujúce návrhy s tým, že nás k tomu zaviazala dvakrát aj Rada KDH. Tak samozrejme, že sa o tom budeme rozprávať. Ale budem sa o tom rozprávať v prvom rade s nimi ako člen predsedníctva a nie cez médiá,“ odkázal.

Kresťanskí demokrati by v piatok mali prebrať aj otázku týkajúcu sa spolupráce v rámci opozície pri organizovaní protestov. Horecký deklaroval, že KDH je dôslednou opozičnou stranou.

Parlament v piatok (26. 9.) schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Výbuch bankomatu: Páchatelia odišli s hotovosťou, polícia po nich pátra

Výbuch bankomatu: Páchatelia odišli s hotovosťou, polícia po nich pátra

DNES - 13:09Domáce

Páchatelia mali z miesta utiecť na motorke.

Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov

Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov

DNES - 12:18Domáce

Polícia upozorňuje občanov na zásah na gymnáziu.

SaS sa obáva zrušenia ŠTS

SaS sa obáva zrušenia ŠTS

DNES - 12:13Domáce

SaS považuje výroky Roberta Kaliňáka o ŠTS za nehorázne.

SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť

SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť

DNES - 8:44Domáce

Pocit chladu ešte znásobí severný až severovýchodný vietor.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP