Pondelok, 29.9.2025
SOI varuje pred nebezpečnou obuvou: Hrozia zlomeniny!

  • DNES - 20:29
  • Bratislava
Slovenská obchodná inšpekcia nariadila stiahnutie produktu z trhu.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na výrobok, ktorý podľa nej predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Ako uviedla na svojom webe, inšpektori nariadili jeho stiahnutie z trhu.

Ide o pracovnú bezpečnostnú obuv značky LEMAX, art no. F20119#. Členková bezpečnostná obuv čiernej farby s tužinou v špičke je prešívaná oranžovou niťou a má oranžovú výstelku. Výrobku chýbajú povinné údaje o výrobcovi a dovozcovi, spotrebiteľ na ňom nájde len označenie LEMAX a CE.

Topánky sa predávali v kartónovej škatuli, súčasťou balenia boli informácie o údržbe a ošetrení.

Foto: soi.sk

Podľa SOI obuv neposkytuje dostatočnú ochranu dolných končatín. „Bezpečnostná obuv neposkytuje očakávanú ochranu z dôvodu nedostatočnej odolnosti proti nárazu, proti stlačeniu a proti prepichnutiu,“ uviedla inšpekcia.

Z dôvodu nedostatočnej ochrany hrozia spotrebiteľom pri nosení topánok poranenia dolných končatín. Pri páde ťažkého predmetu môže dôjsť k pomliaždeninám alebo zlomeninám prstov na nohe, uviedli inšpektori.

Výrobok nepoužívajte!

Inšpektori nariadili stiahnutie nebezpečnej obuvi z trhu. V prípade, že ste si ju už kúpili, môžete ju vrátiť predajcovi, ktorý vám poskytne vrátenie kúpnej sumy, náhradu za výrobok rovnakej kategórie a podobnej ceny alebo opravenie výrobku.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu,“ dodáva SOI.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
