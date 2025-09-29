  • Články
Moldavsko žiada lídrov EÚ o odblokovanie prístupového procesu

  • DNES - 13:12
  • Kišiňov
Moldavská vicepremiérka pripomenula cieľ Kišiňova vstúpiť do Únie do roku 2030.

Lídri Európskej únie musia prijať opatrenia, aby sa Moldavsko a Ukrajina mohli stať plnohodnotnými členmi bloku napriek námietkam Maďarska. Po víťazstve vládnej Strany akcie a solidarity (PAS) v nedeľných parlamentných voľbách to uviedla podpredsedníčka vlády pre európsku integráciu Cristina Gherasimová. Informuje o tom TASR podľa správy portálu Politico.

Moldavská vicepremiérka pripomenula cieľ Kišiňova vstúpiť do Únie do roku 2030. „Tieto voľby nám ukázali, že Moldavsko opäť verí v európsku budúcnosť a že dôverujeme EÚ. Teraz je na rade EÚ, aby túto dôveru opätovala,“ zdôraznila v rozhovore pre Politico. Vládna PAS bude mať v 101-člennom zákonodarnom zbore väčšinu 55 kresiel a nebude musieť skladať koalíciu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X zagratulovala Moldavsku k volebnému výsledku. „Vaše rozhodnutie je jasné: Európa. Demokracia. Sloboda. Naše dvere sú otvorené. A budeme vás sprevádzať na každom kroku,“ napísala. Víťazstvo PAS ocenil aj šéf Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.

Prístupový proces Moldavska prebieha súbežne so žiadosťou Ukrajiny, čo celý postup komplikuje. Maďarský premiér Viktor Orbán odmieta vstup Ukrajiny do Únie a opakovane avizoval, že ho bude blokovať. Pravidlá prístupového procesu do EÚ vyžadujú pri jednotlivých fázach procesu jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov, čo spôsobuje patovú situáciu.

Politico v pondelok informovalo, že Costa sa snaží získať podporu členských krajín pre zjednodušenie postupu prijímania nových členov a prelomenie patovej situácie.

Costa navrhuje, aby sa rokovacie „klastre“ (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR) mohli otvárať s podporou kvalifikovanej väčšiny štátov, hoci na ich uzavretie by naďalej bol potrebný jednomyseľný súhlas. Tento model by umožnil Ukrajine a Moldavsku začať reformy a preukazovať pokrok aj v prípade nesúhlasu jednej či dvoch krajín, uviedol zdroj.

Pre nás je dôležité, aby sa našlo riešenie bez ohľadu na to, ako to v tejto chvíli vyzerá. Veľmi dúfame, že bude dostatočná jednota na prijatie rozhodnutia, ktoré odblokuje situáciu a umožní pokrok v otváraní nových klastrov,“ zdôraznila Gherasimovová. Podľa nej musia Moldavsko aj EÚ využiť historickú príležitosť a konať rýchlo.

Zdroj: Info.sk, TASR
