  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
16°Bratislava

Výbuch bankomatu: Páchatelia odišli s hotovosťou, polícia po nich pátra

  • DNES - 13:09
  • Novoť
Výbuch bankomatu: Páchatelia odišli s hotovosťou, polícia po nich pátra

Páchatelia mali z miesta utiecť na motorke.

Polícia vyšetruje pondelkový výbuch bankomatu v obci Novoť v okrese Námestovo, z ktorého bola odcudzená finančná hotovosť, ktorej výška zatiaľ nie je známa. Podľa doterajších informácií mali páchatelia z miesta ujsť na motocykli na doposiaľ neznáme miesto. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Na miesto okamžite operačný dôstojník vyslal policajné hliadky. „Prizvali aj experta z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila Kocková.

Polícia žiada prípadných svedkov, aby akékoľvek informácie k tejto udalosti oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii

Predsedníctvo aj Rada KDH má v piatok rokovať o aktuálnej situácii

DNES - 13:50Domáce

O aktuálnej politickej situácii má v piatok rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady SR Ján Horecký novinárom v parlamente.

Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov

Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov

DNES - 12:18Domáce

Polícia upozorňuje občanov na zásah na gymnáziu.

SaS sa obáva zrušenia ŠTS

SaS sa obáva zrušenia ŠTS

DNES - 12:13Domáce

SaS považuje výroky Roberta Kaliňáka o ŠTS za nehorázne.

SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť

SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť

DNES - 8:44Domáce

Pocit chladu ešte znásobí severný až severovýchodný vietor.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje cenyAKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP