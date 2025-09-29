Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov
Polícia upozorňuje občanov na zásah na gymnáziu.
Na gymnáziu v Šamoríne aktuálne zasahuje polícia. Informovala o tom trnavská krajská polícia na Facebooku s tým, že ide o vopred plánované cvičenie.
"Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné zložky, vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám čo najodbornejšie pomôcť," priblížila polícia. Podľa nej preverujú pripravenosť zložiek na zásah voči prípadnému útočníkovi.
Polícia ďalej informovala, že zásah na gymnáziu realizuje v spolupráci s Trnavskou župou. Vytypovanie gymnázia v Šamoríne prebehlo po vzájomnej komunikácii.
"Takéto cvičenia sú mimoriadne dôležité, a preto vždy spolupracujeme aj s územnými samosprávami, hasičmi, záchranármi a samozrejme vedením konkrétnych škôl či zariadení," dodala polícia.
