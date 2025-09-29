  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.9.2025Meniny má Michal, Michaela
16°Bratislava

SaS sa obáva zrušenia ŠTS

  • DNES - 12:13
  • Bratislava
SaS sa obáva zrušenia ŠTS

SaS považuje výroky Roberta Kaliňáka o ŠTS za nehorázne.

Opozičná SaS považuje výroky ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) k Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v súvislosti s prípadom Daniela B. za nehorázne. Obáva sa zrušenia súdu. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Márie Kolíkovej a Ondreja Dostála (obaja SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii.

Návrh zákona sme zatiaľ takýto žiadny nevideli. To je pravda. Treba to však vnímať naozaj veľmi veľmi pozorne, pretože vieme, že úvahy na začiatku tejto vlády boli zrušiť aj ŠTS,“ poznamenala Kolíková.

Upozornila pritom na zrušenie viacerých inštitúcií, ako Národnej kriminálnej agentúry či špeciálnej prokuratúry. Myslí si, že koalícia sa pri tom opierala o klamstvá. V tejto súvislosti poukázala na to, že Daniela B. vzal do väzby Najvyšší súd, nie ŠTS. „Je zjavné, tak ako to bolo pri hanebnej novele trestných kódexov, že tu poslúžia akékoľvek klamstvá na to, aby sa likvidovali inštitúcie, ktoré sú spôsobilé stíhať korupciu efektívne,“ dodala.

Dostál v súvislosti s tvrdeniami Kaliňáka hovoril o možnom porušení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. „V slušnej krajine by sa nemohlo stať, že minister, ktorého advokátska kancelária zastupuje stíhaného a už obžalovaného extrémistu, bude verejne vyvíjať tlak na súd, ktorý rozhoduje o jeho klientovi, a tým vlastne zneužívať svoje postavenie v prospech svojho osobného záujmu v prospech svojho klienta,“ podotkol.

Kaliňák sa v televíznej diskusnej relácii vyjadril k väzbe Daniela B., ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. Myslí si, že nemá byť väzobne stíhaný. Jeho pobyt vo väzbe považuje za jeden z najškandalóznejších prípadov od konca vlády Eduarda Hegera. V tejto súvislosti hovoril o porušovaní rozhodnutí zo strany ŠTS. Upozorňoval na možné rozhodovanie pod tlakom médií. Myslí si, že sa preto treba zamyslieť, či je ŠTS produktívnou zložkou justičného systému.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov

Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov

DNES - 12:18Domáce

Polícia upozorňuje občanov na zásah na gymnáziu.

SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť

SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť

DNES - 8:44Domáce

Pocit chladu ešte znásobí severný až severovýchodný vietor.

Turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom

Turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom

DNES - 7:51Domáce

Muža sa nepodarilo zachrániť ani napriek rýchlemu zásahu horských a leteckých záchranárov.

Slováci hromadne dostávajú túto správu, ide o podvod

Slováci hromadne dostávajú túto správu, ide o podvod

VČERA - 20:39Domáce

Polícia varuje pred novou vlnou podvodných SMS.

Vosveteit.sk
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z nebaHackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského telaPrvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí KremeľNemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadeniaNa túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobileVäčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikliPred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániťTradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziťVedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovaťNová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP