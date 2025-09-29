SaS sa obáva zrušenia ŠTS
SaS považuje výroky Roberta Kaliňáka o ŠTS za nehorázne.
Opozičná SaS považuje výroky ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) k Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v súvislosti s prípadom Daniela B. za nehorázne. Obáva sa zrušenia súdu. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Márie Kolíkovej a Ondreja Dostála (obaja SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Návrh zákona sme zatiaľ takýto žiadny nevideli. To je pravda. Treba to však vnímať naozaj veľmi veľmi pozorne, pretože vieme, že úvahy na začiatku tejto vlády boli zrušiť aj ŠTS,“ poznamenala Kolíková.
Upozornila pritom na zrušenie viacerých inštitúcií, ako Národnej kriminálnej agentúry či špeciálnej prokuratúry. Myslí si, že koalícia sa pri tom opierala o klamstvá. V tejto súvislosti poukázala na to, že Daniela B. vzal do väzby Najvyšší súd, nie ŠTS. „Je zjavné, tak ako to bolo pri hanebnej novele trestných kódexov, že tu poslúžia akékoľvek klamstvá na to, aby sa likvidovali inštitúcie, ktoré sú spôsobilé stíhať korupciu efektívne,“ dodala.
Dostál v súvislosti s tvrdeniami Kaliňáka hovoril o možnom porušení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. „V slušnej krajine by sa nemohlo stať, že minister, ktorého advokátska kancelária zastupuje stíhaného a už obžalovaného extrémistu, bude verejne vyvíjať tlak na súd, ktorý rozhoduje o jeho klientovi, a tým vlastne zneužívať svoje postavenie v prospech svojho osobného záujmu v prospech svojho klienta,“ podotkol.
Kaliňák sa v televíznej diskusnej relácii vyjadril k väzbe Daniela B., ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. Myslí si, že nemá byť väzobne stíhaný. Jeho pobyt vo väzbe považuje za jeden z najškandalóznejších prípadov od konca vlády Eduarda Hegera. V tejto súvislosti hovoril o porušovaní rozhodnutí zo strany ŠTS. Upozorňoval na možné rozhodovanie pod tlakom médií. Myslí si, že sa preto treba zamyslieť, či je ŠTS produktívnou zložkou justičného systému.
Zásah polície na gymnáziu: Štátne zložky upozorňujú občanov
Polícia upozorňuje občanov na zásah na gymnáziu.
SHMÚ očakáva vpád studeného vzduchu, mohlo by i mrznúť
Pocit chladu ešte znásobí severný až severovýchodný vietor.
Turista neprežil 200-metrový pád pod Gerlachovským štítom
Muža sa nepodarilo zachrániť ani napriek rýchlemu zásahu horských a leteckých záchranárov.
Slováci hromadne dostávajú túto správu, ide o podvod
Polícia varuje pred novou vlnou podvodných SMS.